Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 февраля 2021 года: заболели еще 240 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 10 февраля. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 59 216 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 240 случаев. Темп прироста составил 0,4%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 81 случай, в Северо-Енисейском районе – 24, в Дивногорске – 13.

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 7 509 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 601, снято 477. Проведено тестов на коронавирус всего 2 314 561, из них за последние сутки 6 276.

Распределение по городам и районам

Всего смогли избавиться от инфекции 54 445 пациентов, в том числе за минувшие сутки 200. Число погибших за последние 24 часа - 15 человек. Общее число смертей - 2552 случая.

Информация по закрытым городам. В Железногорске зарегистрировано 2 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от этой болезни 6 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находится 81 железногорец. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5917 случаев заражения коронавирусом. Из них 5741 человек выздоровел, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено сразу 17 случаев заболевания, а общее количество – 3 847. Выздоровевших - 15 человек, всего 3 540. За сутки погиб 1 пациент, общее количество - 46. На самоизоляции находятся 45 жителей.