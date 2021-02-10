За счет внедрения инструментов бережливого производства «Броневик» стал ежемесячно выпускать на 27 тонн мяса больше (всего 247 тонн в месяц). В 2020 году мясоперерабатывающее предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда». За полгода при поддержке экспертов Регионального центра компетенций предприятие значительно улучшило свои показатели.Как пояснил эксперт Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Виталий Проскурин, специалисты проанализировали процесс производства и предложили ряд изменений. В их числе перераспределение рабочих мест и оборудования, применение малой механизации с электроприводом, использование нового вида вакуумной упаковки, конструктивная доработка стеллажей в зоне заморозки продукции, перенос зоны складирования и её визуализация по номенклатуре.- Для улучшений мы выбрали поток, где производят порционное бескостное мясо, так как данная продукция занимает существенную долю в выручке предприятия. Время протекания процесса здесь сократили в 2,5 раза, со 153 до 60 часов. Выработку на одного сотрудника увеличили до 10200 кг мяса в месяц, вместо прежних 7 901 кг. Незавершенное производство сократили на 43 %, увеличили оборачиваемость запасов на 33 %. Время заморозки продукции сократили в 2 раза. Изменение рабочих процессов позволило увеличить общий объем производства на 12 %. Часть коллектива, а именно 18 сотрудников, прошли обучение инструментам бережливого производства, - рассказал Виталий Проскурин.На достигнутом сотрудники предприятия останавливаться не собираются. В перспективе 2,5 лет персонал продолжит совершенствовать производственную систему, тиражировать освоенные практики на остальных производственных потоках.- Мы ввели в действие систему подачи предложений по улучшениям, которая поможет вовлекать в процесс весь персонал предприятия. Успешное создание потока-образца стало для нас стимулом для проведения очередного этапа развития производства, - отметил Алексей Александров, директор ООО «Броневик».В Красноярском крае уже 55 предприятий успешно внедряют технологии бережливого производства.- Реализация национального проекта - мощный стимул для развития предприятий несырьевой отрасли. Каждому предприятию оказывается адресная поддержка с учетом его специфики, - говорит генеральный директор краевого Агентства развития бизнеса (центр «Мой бизнес») Александр Граматунов. - Благодаря эффективной и слаженной работе, нам удастся достигнуть роста производительности труда на предприятиях не ниже 5 % в год. Это позволит компаниям быть конкурентоспособными как на внутреннем, так и на мировом рынках.