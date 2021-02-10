В Минусинске открылся центр для предпринимателей «Мой бизнес». Здесь в формате «одного окна» представители малого и среднего бизнеса, самозанятые и те, кто только планируют начать собственное дело, смогут получить ответы на все вопросы, связанные с организацией своего дела, узнать обо всех федеральных и региональных мерах поддержки.В минусинском центре на улице Народной, 62А открыты сразу 8 бизнес-окон. Специалисты расскажут предпринимателям, как оформить заем на выгодных условиях, воспользоваться помощью в продвижении товара, получить сертификат на продукцию. Кроме того, в офисе есть отделения МФЦ для бизнеса, кадастровой палаты, информационно-консультационного центра «Енисей» для аграриев и общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей края.- Когда мы выбирали, где в первую очередь открыть офис, то учитывали удаленность от краевого центра, уровень предпринимательской активности и востребованность услуг для бизнеса. Наша задача – стать фронт-офисом государства по работе с предпринимателями для того, чтобы они в комфортной для себя среде могли получить все возможные меры поддержки. Мы запланировали на первый квартал большое количество мероприятий, так что ждем в нашем центре предпринимателей со всего юга края, - рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Александр Граматунов.Новая культура для бизнеса- Такой центр мы ждем уже давно. Чтобы эффективно оказывать поддержку малому бизнесу, нужны квалифицированные специалисты. И как раз их нам приходилось раньше где-то искать. Теперь у нас есть возможность прийти в «Мой бизнес» и решить все свои насущные вопросы. Надеюсь, что мы начнем развиваться с большей скоростью, - рассказала Раиса Сотникова, глава крестьянско-фермерского хозяйства, хозяйка туристической эко-базы «Сказочная Русь».В центре «Мой бизнес» предусмотрены все условия для предпринимателей: в современных конференц-залах на 20 и 60 человек можно провести презентацию или совещание, в переговорных комнатах – деловую встречу. При необходимости можно арендовать рабочее место в коворкинге. Во всех помещениях есть необходимая мебель и техника.На открытии центра в Минусинске побывал депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев.- Юг Красноярского края – особая территория сельскохозяйственного значения и промышленного производства. И мы сегодня прививаем новую культуру для бизнеса: появление такого современного центра – новая планка для бизнес-коммуникаций. Важно, чтобы предприниматель знал, что ему больше не надо ходить по разным кабинетам, тратить время, добиваться встреч. Это очень удобно, когда можно в одном месте получить все необходимые услуги. Тем более центр отличный подарок Минусинску к грядущему 200-летию, - отметил Виктор Зубарев.Информацию о работе центра можно узнать по телефону 8-800-234-01-24 или по электронной почте: mb-info@agpb24.ru.СПРАВКА КПЦентры «Мой бизнес» открываются во всех регионах России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Их основная задача – предоставить предпринимателям государственные и муниципальные услуги в формате «одного окна», доступ к единой автоматизированной информационной системе, единому порталу поддержки предпринимательства. В Красноярском крае первый центр «Мой бизнес» появился в столице региона в декабре 2019 года. Кроме Минусинска, подобные офисы откроют в Канске, Ачинске, Лесосибирске и Норильске. Планируется также, что «Мой бизнес» будет представлен в каждом муниципальном образовании – специалисты будут работать на базе МФЦ или на территории администраций городов и районов. В ближайшее время такой пилотный проект запустят в Манском районе.