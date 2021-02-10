О финансовых злоумышленниках и схемах обмана говорим с управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым.— Сергей Николаевич, мы с вами и вашими коллегами говорим об этом уже не первый раз, рассказываем нашим землякам о финансовых мошенниках, которые обманным путем снимают со счетов и банковских карт деньги, предостерегаем их. Остается ли проблема актуальной?— Не буду утешать, активность мошенников и результативность их ухищрений сохраняются. Прошлый год мы особенно много времени проводили в сети, мошенники это учли. Использовали фишинговые, то есть поддельные сайты, массовую рассылку, схемы, адаптированные под новые реалии. Конечно, продолжили обзванивать потенциальных жертв. Назову несколько цифр, они вас впечатлят. По последней актуальной статистике в России в третьем квартале 2020 года объем банковских операций, проведенных без согласия клиентов, вырос на треть по сравнению с тем, что было годом ранее. Добыча киберпреступников за квартал составила 2,5 млрд рублей.— Все эти деньги россияне отдали в руки злоумышленников добровольно?— Нет, добровольно отдали деньги, а точнее раскрыли мошенникам конфиденциальную информацию для снятия денег под влиянием социальной инженерии в 64% случаев хищений. Кстати, годом ранее доля таких операций была выше — в трех случаях из четырех клиенты банков сами сообщали мошенникам реквизиты карт. Значит, работа по информированию людей, то, что мы с вами делаем, влияет на ситуацию.— Но все же какой высокий процент и сколько еще доверчивых людей! А ведь, мне кажется, все уже знают, что нельзя разглашать данные своей карты, нельзя никому говорить коды из смс. А люди продолжают отдавать свои деньги. Почему?— Работают психологические приемы. Люди ведутся на манипуляции мошенников. Знание теории не всегда срабатывает на практике. Когда сосед рассказывает, как он ловко распознал и высмеял мошенников по телефону, мы улыбнемся его веселому рассказу. А представьте, что вам поздним вечером звонят, номер высвечивается знакомый «банковский», вы слышите звуки кол-центра, приятным голосом, но с тревожными интонациями вам сообщают, что с вашей карты идет списание, и человек на том конце провода готов сделать все, чтобы ваши деньги остались в сохранности. Вы уверены, что сомнений у вас не будет и вы отшутитесь? Тут иногда работают очень тонкие «психологи», у них много приемов, они действенны.— Что это за приемы? Вы назвали — звонят с «правильного» номера, создают ощущение работы кол-центра, выбирают время, когда человек устал или уже спит, торопят, пугая тем, что счет для принятия решения идет на секунды.— Все верно, это целый комплекс психологических уловок. И они работают. Пусть не на каждого подействует. Мошенник позвонит так одному, другому, третьему. Трое окажутся бдительными, а четвертый раскроет карты, а в нашем случае — данные банковской карты. Или сам сделает перевод по просьбе звонящего. У мошенника цель — заполучить любым способом деньги. И тут необязательно речь о легенде со списанием денег с вашей карты, которое необходимо предотвратить, для чего нужно срочно назвать данные карты. Вас могут просить перевести деньги на какой-то счет, заплатить налог, штраф, внести залог, аванс — все что угодно, связанное с денежным переводом или раскрытием данных карты. Если такая просьба звучит, это, скорее всего, мошенники.— Если нет четкой легенды обмана, по каким признакам определить, что дело имеешь с мошенниками?— Сразу должно насторожить, когда вам звонят и просят совершить какие-то действия здесь и сейчас, не дают времени подумать, торопят. Это первый признак мошенничества. Если речь пошла о ваших деньгах, вы должны быть максимально внимательными и бдительными. Если вам сообщают о каких-то супервыгодных предложениях, которые действуют только сегодня, это тоже повод насторожиться. Обратная ситуация, когда вас начинают запугивать и подталкивать к совершению каких-то манипуляций с картой, и это признак разговора с мошенниками. Если говорят, что решение вы должны принять немедленно, без сомнений, это не представители банка. В случае подозрительной операции по вашему счету они могут с вами связаться, но требовать быстрых действий точно не будут, такая операция блокируется на двое суток, этого времени достаточно, чтобы разобраться.— А когда попросили реквизиты карты, это 100%-ный развод?— Да, если просят продиктовать номер карты, код с обратной стороны и коды из смс, можете даже не сомневаться. Это злоумышленники, кем бы они ни представились. Это правило должны знать все. Сотрудник банка никогда не будет спрашивать реквизиты карты и коды. Если вы сами звоните в банк, у вас могут спросить кодовое слово. И не более. А если вам хотят перевести деньги, например, аванс за покупку, то достаточно знать номер карты.— Давайте все же немного поговорим про схемы. Помню, в пиковые месяцы пандемии вы рассказывали, как мошенники предлагали всем миром скинутся на разработку вакцины или оплатить штраф за нарушение самоизоляции по предложенному номеру телефона. Что нынче в тренде у мошенников?— Из последнего — мошенники звонят и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщают человеку, чтовотношении него возбуждено уголовное дело позаявлению Банка России. Как тут не начать волноваться. Хочу предупредить земляков — Банк России не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов банков. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник.— Со звонками разобрались, давайте поговорим о подозрительных сайтах, платежах в интернете и ловушках, которые нас подстерегают в онлайне.— Да, во время пандемии мы стали чаще общаться виртуально, много информации получаем через интернет, активнее занимаемся шопингом в онлайне. И тут тоже надо быть бдительными — не стать жертвой фишинга.— Это когда мошенник не сети расставляет, а на крючок нас ловит, как рыбку? Что это за фишинг?— Расскажу типичный пример. Вы получили письмо по электронной почте от известного вам интернет-магазина, в котором вас просят перейти по ссылке и подтвердить свои данные. Это необходимо, например, чтобы вам присвоили премиум-статус клиента или чтобы не сгорели ваши бонусные баллы. Любая уловка или наживка. Вы переходите, вводите данные карты и даже совершаете пробный платеж. Мизерный, на рубль, для того чтобы точно попасть в базу этих премиум-клиентов. Как только вы проделываете всю процедуру оплаты, с вашей карты списывают не рубль, а, например, пятьдесят тысяч рублей. И тут-то вы разглядели, что интерфейс, казалось бы, привычного вам сайта немного другой, а в адресе сайта есть изменения. Вот так можно лишиться своих денег, поддавшись на искушение и потеряв бдительность. Если посмотреть статистику, в 3-м квартале 2020 года при оплате товаров и услуг в Интернете мошенники похитили у россиян 1,2 млрд. рублей. На 41% вырос объем по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года. Поэтому призываю — будьте внимательны.— Получается, в онлайне еще сложнее вычислить мошенников, надо быть продвинутым пользователем, чтобы вычислить сайт-клон?— Тут важно быть не продвинутым, а знать правила для собственной безопасности. Что можно посоветовать? Не переходите по ссылкам в смс или письмах от незнакомых адресатов. Если вам кажется, что это понятная для вас интернет-площадка, то, перейдя, посмотрите внимательно на адресную строку. Один или два символа могут быть лишними, неродными, и вы поймете, что сайт — клон. А еще лучше сохраняйте адреса посещаемых вами интернет-магазинов, банков в закладках. Обязательно следите за тем, чтобы при проведении оплаты с сайта вас перекидывали на шлюз платежной системы. Или еще один простой совет — обязательно заведите отдельную карту, перед покупкой в интернете кладите на нее необходимую сумму и расплачивайтесь. Никогда не вводите данные вашей зарплатной карты или карты, на которой у вас находятся большие суммы, на сайтах для интернет-покупок.— Все, кто еще не завел такую карту, срочно оформляем. И помним главное правило — номер карты, CVV-кодне даем никогда и никому.— Да, отличный итог нашей беседы. Желаю всем жителям края не встречаться с мошенниками, а встретившись, не терять бдительности.Как можно распознать мошенников?- Предмет вашего общения — деньги или ваша банковская карта- Вам делают супервыгодное предложение или пугают- На вас морально давят, вас торопят- Запрашивают информацию о банковской картеПравила финансовой безопасности- Никому и никогда не сообщайте реквизиты банковской карты, включая трехзначный код с обратной стороны и коды из СМС от банка- Не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений- Не храните много денег на карте, которой расплачиваетесь в интернете- Получив звонок из банка, вызывающий подозрение, положите трубку и позвоните туда сами, найдя номер на официальном сайте или на оборотной стороне карты- Не публикуйте в открытом доступе свои персональные данныеБольше материалов по повышению финансовой грамотности читайте в специальном разделе «Мои финансы» на сайте министерства финансов Красноярского края http://minfin.krskstate.ru/fingram