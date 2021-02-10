Борьба с пандемией, проблемы экологии, научный десант: как прошел 2020 год для «Норникеля»

Минувший год стал непростым для всех. На фоне COVID-19 пришлось перестраивать намеченные планы и вырабатывать новые стратегии хозяйствования. Для компании «Норникель» этот период отразился в двух ключевых темах – пандемия и экология. В среду, 3 февраля, в рамках подготовки отчета об устойчивом развитии за 2020 год «Норникель» провел форсайт-диалог с заинтересованными сторонами, где и обсуждались основные итоги года уходящего и планы на новый период. Приводим основные тезисы этого онлайн-мероприятия.20 миллиардов на борьбу с коронавирусом- В связи с пандемией у нас было три основных направления деятельности. Это здоровье и безопасность сотрудников, непрерывность производства в чрезвычайной ситуации и предотвращение распространения пандемии на территориях присутствия компании. На эти цели было выделено около 20 миллиардов рублей, – обозначила в своем выступлении Лариса ЗЕЛЬКОВА, старший вице-президент «Норникеля», руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.Добавим, что по этим показателям «Норникель» занял первое место в рейтинге Forbes среди российских промышленных компаний.В рамках заботы о коллективе был введен новый стандарт охраны труда – ежедневный мониторинг здоровья, регулярная дезинфекция и обеспечение средствами индивидуальной защиты. Режим смен построили так, чтобы работники минимально контактировали друг с другом. Офисных сотрудников, кого можно было, перевели на дистанционную работу. Для вахтовиков и тех, кто возвращался с Большой земли, организовали обсерваторы. Закупили в необходимом количестве тесты на коронавирус. И самое главное: сохранили всех сотрудников – по словам Ларисы Зельковой, был запрет на сокращение штатов, и при этом удалось сохранить всем размер оплаты труда.Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, вопрос, чтобы свернуть социальные проекты, даже не стоял. Было реализовано большинство запланированных спортивных и культурных мероприятий. Что-то было перенесено в онлайн-формат. Компания поддержала систему здравоохранения в районах своего производства. Больницы получили оснащенные современные спецавтомобили, новейшее медицинское оборудование, аппараты, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты.«Норникель» помог малому и среднему бизнесу, предоставив им кредитные каникулы, выделил небольшим компаниям субсидии на доставку грузов в Норильск, на коммунальные услуги, на внедрение дистанционных способов работы.Долгосрочная экологическая программа- В декабре 2020 года компания представила комплексную экологическую стратегию. Она включает в себя охрану атмосферного воздуха и сокращение выбросов и загрязняющих веществ, борьбу с изменениями климата и сокращение выбросов парниковых газов, управление водными ресурсами, хвостами и отходами и восстановление ресурсов почвы, а также биоразнообразия, - обозначил время форсайт-диалога старший вице-президент «Норникеля» Андрей БУГРОВ.Сокращение вредных выбросов в атмосферу – это то, чего ждет мировое сообщество. Вспомним: событием 2016 года стало закрытие Никелевого завода в Норильске, который до этого выбрасывал до 360 тысяч тонн диоксида серы в год. В 2020 году закрыли плавильный цех в поселке Никель, и соседняя Норвегия отреагировала на это положительно. «Серная программа» продолжится до 2030 года, к тому времени компания планирует сократить выбросы серы на 95% - до уровня ниже 10 миллионов тонн в год. Да, отметил Андрей Бугров, это амбициозные цели, но они достижимы.Что касается последствий аварии на ТЭЦ-3 в мае прошлого года. Благодаря оперативно начатым спасательным работам удалось собрать большую часть нефтепродуктов с водной поверхности. Около 180 тысяч тонн загрязненного грунта было вывезено. Берега водоемов обработаны сорбентом. И главное: удалось не допустить попадания нефтепродуктов в озеро Пясино и далее в Северный Ледовитый океан.В рамках стратегии устойчивого развития компании продолжатся другие экологические мероприятия: строительство новых очистных сооружений, сокращение текущих объемов оборотной воды, дальнейшее устранение последствий аварии на ТЭЦ-3. А также рекультивация земель в зоне так называемых исторических загрязнений – «наследства», которое досталось с советских времен.Большой ученый походЗначение Большой норильской экспедиции трудно переценить. Впервые за 30 лет по приглашению «Норникеля» для комплексного изучения окружающей среды на Таймыр прилетели 38 ученых из 14 сибирских институтов. Больше месяца они проводили измерения, отбирали пробы, затем исследовали их в лабораториях. И сформировали большой, на тысячу страниц, научный отчет.- Мы получили результаты, которые выходят за рамки интересов компании, мы изучаем современное состояние природы севера нашей страны, - отметил при подведении итогов председатель Сибирского отделения РАН Валентин ПАРМОН.Так, на основе полученных данных ученые выяснили, что причиной аварии на ТЭЦ-3 стали ошибка в проектировании объекта, растепление грунта и расположенный рядом подземный талик. Отчет БНЭ ляжет в основу многих программ компании.- Мы надеемся получить от ученых рекомендации для формирования новых подходов к ведению хозяйственной деятельности в Арктической зоне. В этом году и в перспективе до 2023-го компания планирует разработать программы регулярного мониторинга состояния производственных объектов в связи с вопросами вечной мерзлоты и износом существующих фондов, а также планы восстановления водных объектов, загрязненных земель и береговой линии, – отметил Андрей Бугров.Помощь коренным народам«Норникель» всегда уделял большое внимание поддержке жизнедеятельности коренных народов. За последние два года около 300 миллионов рублей было направлено на решение транспортных проблем, развитие инфраструктуры, грантовые программы для сохранения и развития традиционных видов ремесел.Летом 2020 года на Таймыре была организована специальная этнографическая экспедиция. Ее участники встречались с представителями общин коренных народов и спрашивали, что, на их взгляд, сейчас необходимо. После обработки информации получился список приоритетных задач: создание сезонных рабочих мест, содействие традиционным промыслам, развитие медицины, туризма, культуры, обучение студентов, сохранение языка народностей. А также строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в поселках Таймыра.В сентябре 2020 года «Норникель» совместно с местными общинами разработал комплексный план содействия развитию КМНС, рассчитанный на 5 лет. На реализацию этой программы компания готова выделить 2 миллиарда рублей.- Компания ведет с Росрыболовством переговоры по поводу строительства инкубационного рыбозавода, он фактически будет выпускать мальков. Предусмотрены ремонт школ, экспертная оценка оленьих стад, строительство помещений для хранения добытой продукции. У нас есть интересный опыт поддержки образовательных и культурных инициатив КМНС. В частности, издание учебных пособий на языках местных этносов, – подытожила Лариса ЗЕЛЬКОВА.