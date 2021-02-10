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Общество

Борьба с пандемией, проблемы экологии, научный десант: как прошел 2020 год для «Норникеля»

И какие задачи ставит компания в рамках стратегии устойчивого развития
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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