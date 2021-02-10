Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 10 февраля 2021 года: за сутки 251 новый случай заражения Фото: Мария ЛЕНЦ

Данные по коронавирусу в Красноярске и крае на утро 10 февраля. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 58 976 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 251 случай. Темп прироста за сутки снизились до 0,4 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В сводку не входят закрытые города, по ним информация ниже.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 385 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 652, снято с наблюдения 491. Проведено тестов на коронавирус всего 2 308 285, из них за последние сутки 694. Выздоровели всего 54 245 человек. Скончались всего 2 537.

Данные по закрытым городам. Железногорск: всего зафиксировано с начала пандемии 5 907 лабораторно подтвержденных случаев заражения, за минувшие сутки новых нет. Выздоровели 5 733 пациента. Скончались 95. На лечении находятся 79 человек.

Зеленогорск: всего с начала пандемии – 3 824 человека заболели, в том числе за сутки. Выздоровели – 3 521, за сутки. И количество летальных исходов не изменилось: 45.