Дождались: 12 февраля на смену Крысе (принесшей всем немало проблем) придет Белый Бык! Характер нордический, стойкий, уж он-то поднимет вирус на рога, надеются многие. Тем временем аккурат в преддверии восточного Нового года в распоряжении «Комсомольской правды – Красноярск» оказался уникальный снимок: северное сияние как раз в виде огромного быка. Согласитесь, хороший знак? Пра-а-аздник к нам приходит!Для камеры – шуба, для мастера - печка«Комсомолка» связалась с автором – фотографом Русланом Ахметсафиным, он из Якутии. Еще одно совпадение: именно здесь, в самом огромном и холодном регионе России, зиму издревле представляли как быка с высокими рогами и в синей шубе. Каждый год осенью он поднимается из северного Ледовитого океана и насылает на землю трескучие морозы, верили местные. Кстати, нынешняя зима в Якутии и впрямь выдалась самой суровой за последние 10 лет – доходило почти до -60. Никак Бык Мороз постарался?А как же он попал на камеру? Снимок, где ледяной буйвол с раскидистыми рогами-всполохами красуется на усыпанном звездами небе, был сделан в 35-градусный мороз, рассказал Руслан корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск».- Конечно, холодно. Но на этот случай у меня есть свое ноу-хау: чтобы камера не замерзла, я прячу ее в самодельную муфту из овчины - мехом вовнутрь, а снимаю через прорезанные в ней отверстия. Тогда камера на морозе умирает не так быстро. Ну а дело было на моем зимовье, это в шести километрах от поселка Айхал. Помню, к моменту, когда надо мной появился небесный бык, фотографировал уже два с лишним часа. Благо, зимовье рядом, печка натоплена, забегал туда погреться. Только на считанные секунды – чтобы не пропустить. И все получилось!Живое сияние это что-тоК слову, фото было снято 30 марта 2013 года. А накануне прихода года Белого Быка мастер вспомнив о нем, решил поделиться в своем инстаграме. Реакция была под стать снимку: «Фантастика», «Невероятно», «Чудо!».Место съемки - дикая тайга, зверя там много, места богатые. Но если охотники отправляются сюда за добычей, Руслан – за самыми эффектными кадрами. Правда, всегда берет с собой нож - для защиты от волков. Но пускать его в ход так и не пришлось: зверь предпочитает быть незамеченным.А еще фотоохотник едет за свое зимовье за эмоциями, равных которым нет.- С живым сиянием не сравнится ни одна фотография, - признается он. – Душу переполняет, когда оно разворачивается над тобой во всей красе – переливами и цветными трассами. Во все небо! Понимаешь свою ничтожность рядом с этим грандиозным светопреставлением, долетевшим до нас из глубин космоса. Это что-то!СПРАВКА «КП»Руслан Ахметсафин, 43 года. Фотограф, один из лучших в России охотников за северным (полярным) сиянием. Работает инженером в компании «АЛРОСА» - на алмазодобывающем руднике. Занимается фотографией еще со школы. Начинал с пленки, в 2005 году приобрел первую цифровую фотокамеру.ДОСЛОВНОБык Мороз, что нам принес?Национальный якутский Дед Мороз Гавриил Угаров:Осенью Бык Мороз выходит из Ледовитого океана, в эту пору он еще без рогов. 8 ноября начинает расти первый рог, появляются три первых признака зимы – снег, ветер, холод. Но морозов еще нет. 21 ноября рог входи в первый рост, стужа крепчает. С 21 ноября по 21 декабря (день солнцестояния) растет второй рог, и холода усиливаются. А к 7 января оба рога источают стужу, наступают знаменитые рождественские и крещенские морозы.12 и 24 февраля ледяные рога друг за другом ломаются. Они падают на землю, все еще отдавая холод. Все зависит от того, в каком месте они упали, на солнце или в тени. Если на солнце, весна наступит быстрее, если в тени – медленнее.Рога полностью тают до 22 мая, и ледяной Бык уплывает на льдине в Ледовитый океан, чтобы снова набираться сил до следующей зимы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Якутию идет мороз до минус 60: это объясняется древней легендой, мы узнали, какойНизкими температурами жителей Якутии не удивишь. Подумаешь, минус 30 – привычно, минус 40 – не проблема, минус 50 – переживем. Иностранцы называют республику морозильной камерой Сибири и при этом удивляется: как там вообще можно жить? Ну да, кипяток на лету остывает – это правда. И металлическая дужка очков может примерзнуть к переносице. Выловленная рыба тут же превращается в продукт глубокой заморозки. Но в целом жизнь продолжается, все работают, занимаются своими делами. Разве что занятия в школах отменяют, да автомобилистов просят воздержаться от загородных поездок (подробнее).Год какого животного 2021 по восточному календарю2021 год будет годом Белого Металлического Быка. Неторопливый, уверенный в себе, трудолюбивый - он придет на смену Белой Крысе. Давайте узнаем, что ждать от него и чего опасаться (подробнее).