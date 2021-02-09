Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 9 февраля. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 58 976 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 251 случай. Темп прироста за сутки составил 0,4 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 78 случаев, в Ачинске – 25, в Березовском районе – 12, по 11 в Минусинске и Сосноборске.Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 7 385 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 652, снято 491. Проведено тестов на коронавирус всего 2 308 285, из них за последние сутки 694.Выздоровевших пациентов всего – 54 245, в том числе за минувшие сутки 245. Смертность по-прежнему велика: за сутки – 21, всего 2 537 погибших.Информация по закрытым городам. В Железногорске зарегистрировано 8новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровело от этой болезни 2 жителя ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 85 железногорцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 915 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 735 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.Зеленогорск: За сутки выявлено всего 6 случаев заболевания, а общее количество – 3 830. Выздоровевших -4 человека, всего 3 525. И количество погибших не изменилось – всего 45. На самоизоляции находятся 134 человека.