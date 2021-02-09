«Якутия осталась без дешевой рабочей силы» – реакция на документ, который подписал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, в Якутии разная. Одни считают, что для работодателей нанимать гастарбайтеров – это выгодно, ведь приезжающие иностранцы согласны и на более продолжительный рабочий день, и на меньшую оплату труда.Другие говорят - местным достанется больше вакансий, а это, безусловно, плюс. Такой документ принимается в Якутии не в первый, а уже в четвертый раз. Речь идет о том, чтобы запретить работодателям принимать иностранных граждан, которые работают здесь по патентам.- В перечень включены 33 вида деятельности, в частности: сельское, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, животноводство, охота, лесоводство, лесозаготовка, производство мебели, пищевых продуктов, одежды, разборка и снос зданий, разработка строительных проектов. Также в список попали пассажирские и грузовые перевозки, - сообщили в пресс-службе республики.Помимо этого, мигрантам запрещено заниматься оптовой и розничной торговлей. Здесь запрет распространяется на продажу всех видов продукции, кроме торговли автомобилями и мотоциклами. Также мигрантам запретили заниматься деятельностью в области образования, здравоохранения, научной деятельности. У работодателей есть три месяца на то, чтобы выполнить этот указ.А теперь, собственно, объяснение: зачем нужен такой документ. Все просто: чтобы защитить интересы местного населения. Соглашаясь на более низкую оплату труда (порой, чего уж тут скрывать, ниже положенного законом МРОТа), мигранты составляют конкуренцию жителям республики.Сегодня в республике 15,3 тысячи трудовых мигрантов, и них по патентам работают 1,3 тысячи (есть еще форма работы по виду на жительство; или по квотам, выдаваемым работодателю). И если можно обойтись местными кадрами, значит, так и будет, пояснил глава госкомитета Якутии Степан Москвитин.И небольшая ремарка: ограничения не касаются граждан Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана - они работают в России без патента.