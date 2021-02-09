Губернатор Александр Усс вручил ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны МЧС России по Красноярскому краю, погибших при исполнении служебного долга во время тушения крупного пожара на складе автомобильных запчастей в Красноярске на улице Калинина.Возгорание произошло 3 февраля и стало быстро распространятся. Пожар быстро распространился, его площадь составила 3,5 тысяч квадратных метров. Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части по охране Октябрьского района Красноярска. Очевидцы сообщили, что внутри помещения могли находиться люди. На поиски людей в здание горящего склада отправилось звено газодымозащитной службы. Из-за внезапного усиления пожара у здания рухнула крыша. Пожарные успели сообщить по рации, что у них заканчивается воздух в баллонах, а из-за сильного задымления невозможно найти выход. Им на помощь направились дополнительные два звена газодымозащитной службы, но спасти никого не удалось. В пожаре погибли четыре человека: трое сотрудников МЧС и рабочий склада.За мужество и отвагуТрагедия потрясла не только красноярцев, но и всю страну. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибших пожарных. В указе о награждении говорится: «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю».Орденом Мужества посмертно награждены сотрудники 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по краю – старшие прапорщики внутренней службы Анатолий Жалнерчик и Алексей Пузырев, сержант внутренней службы Максим Рябцев.В понедельник, 8 февраля, Александр Усс выразил соболезнования родителям, женам и детям погибших пожарных. Губернатор подчеркнул, что спасатели были настоящими профессионалами своего дела, доблестными и отважными людьми.- Дорогие родные и близкие наших погибших героев, прежде всего, я хочу выразить вам искренние соболезнования в связи с горем, которое вас постигло и никого из нас не оставило равнодушным. Трагедия произошла 3 февраля, в Красноярске возник пожар, огонь стремительно распространялся, и подразделение, которое первым прибыло к месту чрезвычайного происшествия, - теперь легендарное. Оно вошло в горящее здание, чтобы спасти находящегося там человека. Но спустя время командир сообщил по рации, что они заблудились, не могут найти выход… 5 февраля в крае был объявлен траур, а президент наградил погибших орденами Мужества посмертно. Позвольте вас заверить, что мы сделаем все что в наших силах, чтобы помочь вам пережить горечь этой утраты. А имена наших красноярских героев навсегда останутся в наших сердцах, - сказал Александр Усс.По поручению губернатора семьям всех четверых погибших при пожаре выплатят по миллиону рублей материальной помощи из средств резервного фонда правительства края.