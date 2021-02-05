Красивые даты 2021 года: как выбрать удачный день для свадьбы и других важных дел

Список красивых дат на 2021 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно мы отметили одну из первых красивых дат в новом году – 21.01.2021. Какие еще интересные даты нас ждут, что будут означать сочетания цифр, и что лучше запланировать на эти дни? По просьбе КП опытный нумеролог составила календарь красивых дат на весь 2021 год специально для наших читателей.

- Сами по себе красивые даты не бывают счастливыми или несчастливыми. Но, так или иначе, любой день несет в себе определенную энергию. Благодаря повторяющимся цифрам и числам эта энергия может усиливаться, - рассказала Наталья Крушинская, сертифицированный специалист в области прогностической нумерологии. Она обучалась в Международном центре парапсихологии и нумерологии «Алькасар» (Красноярск).

Крушинская Наталья, сертифицированный специалист в области прогностической нумерологии

12.02.2021 - Главный Аркан дня: «Солнце»

Зеркальным датам часто приписывают особое значение. Считается, что в этот день открываются магические врата, пройдя через которые можно полностью изменить свою жизнь в лучшую сторону. В этот день по Китайскому календарю наступает Новый год. Вы можете почувствовать тепло людей, находящихся рядом, и излучать его самостоятельно. Наверняка найдется человек, который, подобно солнцу осветит ваш путь. Не стесняйтесь обращаться за советом или помощью к окружающим, будьте открыты.

21.02.2021 - Главный Аркан дня: «Влюблённые».

Большинство людей в этот день будут озабочены решением дел сердечных. Для одних это будет новый виток развития отношений или начало нового романа, а другие столкнуться с эгоистичностью своей половинки. День подходит для посещения выставок, театров, общественной деятельности. Для получения энергетического заряда пропитайте себя энергией любви: делайте то, что любите, общаться только с теми, кто вам симпатичен.

Фото: Мария ЛЕНЦ

12.10.2021 - Главный Аркан дня: «Верховный жрец»

Не рекомендуется начинать ничего нового, иначе вложенные ресурсы не принесут результатов. Зато день подходит для завершения начатых ранее дел: закрывайте сделки, сдавайте проекты, заканчивайте ремонт. Освободитесь от старых неработающих устоев и правил. Пришло время пересмотреть систему ценностей. Определите, что оставить позади, а что взять с собой дальше. Прекрасный день, чтобы отпустить обиды.

20.10.2021 - Главный Аркан дня: «Смерть».

Карта не сигнализирует о смерти в прямом смысле слова, но накладывает энергетический отпечаток. Тесно связана с экстримом, адреналином. Может проснуться желание рискнуть, поставив все на кон. Не стоит, потому что любые перемены в вашей жизни должны быть обдуманы. Особенно не рискуйте финансами - велика вероятность все потерять. Проведите этот день в кругу семьи. Займитесь решением семейных проблем и помогите родным.

Фото: Мария ЛЕНЦ

21.10.2021 - Главный Аркан дня: «Умеренность»

Спокойный, гармоничный день принесет вам эмоциональную стабильность и равновесие. Исключите конфликты, радуйтесь тому, что имеете, поделитесь с другими. В воздухе может витать романтичность. Благоприятно скажется творчество или погружение в искусство, поход к массажисту, занятие практиками для достижения внутреннего баланса, например, йогой. Пейте больше воды, избегайте переедания.

22.10.2021 - Главный Аркан дня: «Дьявол»

День может стать богатым на эмоции, особенно если планируете посетить увеселительное мероприятие. Предвещает страсть в отношениях, успех в карьере и бизнесе, яркие позитивные эмоции, ощущение праздника и исполнение желаний. «Дьявол» любит исполнять желания, но только в той форме, в которой вы его загадали, поэтому будьте аккуратны. Если не хотите столкнуться с неожиданностями, продумывайте желания до мельчайших деталей.

01.11.2021 - Главный Аркан дня: «Звезда»

День будет удачным для любых творческих проектов. В отношениях преобладает романтика. Можно ожидать удачи в карьере и бизнесе. Не пытайтесь присвоить себе труды другого человека, иначе это обернется против вас. Будьте оригинальны в своих идеях и тогда добьетесь успеха. При этом важно не зазвездиться и оставаться собой. Подходящий день, чтобы открыть свои таланты миру. Если не хватает своих сил, обратитесь за поддержкой к друзьям.

02.11.2021 - Главный Аркан дня: «Луна»

С одной стороны символизирует домашний уют и тепло, с другой – обман и иллюзию. Проведите день дома, в кругу близких людей, займитесь обустройством быта, позаботьтесь о психологическом комфорте близки. В этот день могут вскрыться ваши секреты или обостриться страхи. Луна – символ иллюзий, поэтому трезво оценивайте происходящее и реалистично смотрите на вещи. Не забывайте об интуиции. Кому-то могут присниться вещие сны. Контролируйте эмоции и не позволяйте им взять верх над собой.

12.11.2021 - Главный Аркан дня: «Влюбленные»

День подойдет для романтических встреч, заключения брака и зачатия детей. Для новых полезных знакомств и отношений. Но можете столкнуться с ситуацией, которая потребует от вас сделать правильный выбор. Причем ваши жизненные обстоятельства могут резко измениться. В карьере и бизнесе повезет тем, кто любит свое дело. В плане здоровья день благоприятный, однако людям с болезнями кроветворной и сердечнососудистой системы нужно быть аккуратными.

21.11.2021 - Главный Аркан дня: «Колесо фортуны»

Опасайтесь резких и неприятных изменений в жизни, вызванных резкими эмоциональными всплесками. Держите эмоции под контролем, будьте бдительны, спокойны и уравновешены. Не время показывать характер и самоутверждаться за счет других. Старайтесь наполняться позитивом, найдите опору внутри себя, работайте над своими внутренними демонами. Близким может потребоваться ваша помощь. В этот день вам захочется привлечь к себе внимание других, делайте это правильно. Не бойтесь экспериментировать с одеждой, выделяйтесь, самовыражайтесь, но без негатива.

22.11.2021 - Главный Аркан дня: «Башня»

Знак символизирует очищение от старого. День подходит для того, чтобы разрушать неработающие стереотипы и правила. Пока не рискнете избавиться от старых обид, не наполнитесь и новыми чувствами. Пока не выбросите ненужный хлам, на ваших полках не появится свободного места для новых вещей. Завершите отношения, которые больше не приносят пользы, избавьтесь от того, что себя изжило, в прямом и переносном смыслах. День благоприятен для духовных практик, начала новых дел, покупки недвижимости.

01.12.2021 - Главный Аркан дня: «Отшельник»

В этот день усиливается связь с семьей. Все ваши начинания будут проходить под поддержкой ваших родных, причем не только живых, но и усопших. Если возникнут трудности, смело обращайтесь к семье. Если же отношения были испорчены раньше, самое время воссоединиться. Начните новые семейные традиции. День также благоприятен для карьеры и бизнеса, особенно, если это бизнес семейный. В этот день будут преобладать яркие, позитивные и красочные эмоции.

02.12.2021 - Главный Аркан дня: «Солнце»

Знак дает славу, успех, публичную известность, власть. Это символ многих политиков и высокопоставленных лиц. Но везет не каждому, а только тому, кто умеет эту власть использовать грамотно и не злоупотреблять ею. Помните об этом, если вам в этот день передадут бразды правления. В целом для здоровья благоприятный день. Но тот, кто пытается подавить других, может почувствовать жар или столкнуться с воспалительными процессами в организме.

12.12.2021 - Главный Аркан дня: «Колесница»

Испытайте энергетический подъем. Чем больше активности и движения проявите, тем лучше. День подходит для командировок и путешествий. Не важно, каким видом транспорта, важно, чтобы вы не находились в статике. Смело ставьте цели и достигайте их, приготовьтесь к тому, что события будут ускоряться. Займитесь спортом, решите внутренние конфликты, победите сложившиеся обстоятельства. Или купите автомобиль. Тем, кто любит контролировать всех вокруг, день может преподнести неприятные сюрпризы. Будьте аккуратны, берегитесь травм и ушибов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

21.12.2021 - Главный Аркан дня: «Мир»

Окружающие проявят желание пообщаться с вами. Для интровертов это может стать серьезным испытанием, но будьте толерантными, полюбите всех вокруг. Для многих это означает, что нужно избавиться от страхов, которые не дают раскрыться. Важно усмирить деструктивные эмоции, мешающие контактировать с окружающими. Посмотрите на это с точки зрения практичности: открыться другим – значит изменить свой образ мышления, приобрести новых друзей и партнеров, которые наверняка окажут поддержку в будущем.