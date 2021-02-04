В Красноярске в январе большая часть ДТП произошла из-за плохих дорожных условий

После снегопада неудобно и водителям, и пешеходам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в январе 2021 года большая часть ДТП произошла из-за плохих дорожных условий. По данным пресс-службы госавтоинспекции по Красноярскому краю, почти каждое январское ДТП связано с неудовлетворительным состоянием улиц и дорог. Так, за первый месяц года в Красноярске зарегистрировано 104 ДТП, из которых 75 случаев по причине недостатков улично-дорожной сети – снежных накатов, скользкости. Сотрудники направили в адрес организаций, которые отвечают за содержание дорог, 173 обязательных для исполнения предписаний, а это в три раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

Кроме того, в отношении владельца дорог составили 24 административных протокола за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Автоинспекторы обращают внимание красноярцев, что зачастую аварии происходят из-за того, что водители при выборе скорости не всегда учитывают особенности погодных условий и состояние дороги в этот момент.

Как рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске депутат горсовета, председатель комиссии по городскому хозяйству Андрей Козиков, ситуацию на дорогах из-за погоды можно считать чрезвычайной.

- После снегопада были задействованы все резервы - от коммунальных служб до предприятий, работающих в системе ЖКХ. В смену выходило до 260 единиц на улицы города, работали в круглосуточном авральном режиме. Но, конечно, ситуация, когда за полтора дня выпала месячная норма осадков, приравнивается к ЧП, - сказал Андрей Козиков.

Напомним, прошлой осенью администрация города отказалась от использования реагентов на дорогах. Красноярцы жаловались, что реагенты портят автомобили, обувь.

Красноярск накрыло снегом Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сейчас никакие реагенты на основной массе дорог в городе не используются, за исключением Николаевского, Коммунального мостов, нескольких перекрестков, где часто фиксируются ДТП, и пары улиц с интенсивным движением. На остальных дорогах применяется старый метод – смесь песка и соли. Но без современных реагентов обеспечить безопасное движение на дорогах в чрезвычайных погодных условиях невозможно. И при использовании реагентов нужно учиться правильно их использовать, соблюдать нормы и правила. Что касается песчано-солевой смеси, то ее за сезон на дороги высыпается порядка 350 вагонов. Потом это все летит на газоны, разносится в квартиры, - подчеркнул Андрей Козиков.Напомним, прошлой осенью администрация города отказалась от использования реагентов на дорогах. Красноярцы жаловались, что реагенты портят автомобили, обувь.

Мэр Красноярска Сергей Еремин утром 3 февраля по пути на работу также отметил неудовлетворительное состояние городских дорог и пообещал в ближайшее время исправить ситуацию. Об этом он сообщил в своем Инстаграм.

- Я хотел бы начать день с откровенного разговора. Этой зимой часто слышу, как вы ругаете меня, костерите всех коммунальщиков… Каждый красноярец хочет видеть чистые, безопасные дороги, тротуары. Конечно, эта зима «отжалась» – затяжные морозы, сумасшедшие перепады температур, шквальный снег, который обрушился на город. Объективно после таких аномальных погодных условий невозможно в миллионном городе за несколько дней убрать снег. Мы приложим все возможные усилия, это я вам обещаю, будем и дальше «пахать». Но со своей стороны прошу красноярцев потерпеть этот период: водителей соблюдать дистанцию, рядность, скорость, пешеходам быть повнимательнее. А мы приложим все усилия, чтобы эту ситуацию исправить, - заключил Сергей Еремин.