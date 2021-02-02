Красавица жена популярного певца оказалась в реанимации после ДТП на гастролях в российском регионе

Ярослав и Наталья Сумишевские Фото: соцсети

29 января был сложным днем: за сутки навалило снега в два раза больше, чем за весь месяц. Грейдеры не успевали расчищать загородные трассы. В 70-километрах от Ачинска водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, попал под цистерну-газовоз, а затем в другую иномарку. Очевидцы вызвали экстренные службы, пытались оказать помощь тем, кто находился в «Тойоте». Водитель, к сожалению, скончался, а вот его пассажиров – молодых мужчину и женщину – на «скорой» доставили в больницу ближайшего городка Назарово.

Фото: ГИБДД

«Сумишевский? Тот самый?» - медики не могли поверить поначалу, потом убедились: да, этот тот самый певец Ярослав Сумишевский. Его фотографиями пестрит интернет, а в социальных сетях полно видеороликов с его выступлениями. Артист пострадал незначительно в аварии, на следующий день его выписали.

Но он остался рядом со своей женой Натальей, она получила в аварии серьезные травмы. Речь шла о жизни и смерти. Из Красноярской краевой больницы в Назарово вылетели нейрохирург и реаниматолог, осмотрели и заявили категорично: пока – никакой транспортировки, для нее это будет опасно. Нужно дождаться стабилизации. Но и оставлять ее там тоже нельзя – в местной больнице нет компьютерного томографа, чтобы следить за состоянием головного мозга. Через три дня, наконец, молодую женщину удалось с помощью санитарной авиации перевезти в Красноярск.

Фото: ГИБДД

В краевой больнице подтвердили, действительно, Наталья Бородкина находится у них, состояние по-прежнему тяжелое. Но есть надежда на то, что в этом медицинском центре, одном из лучших в Сибири и России, недавно модернизированном и получившем новейшее оборудование, она вместе с врачами изо всех сил будет бороться за жизнь. - У нас есть все, что нужно, и наши специалисты – одни из лучших, - подтвердил представитель больницы Сергей Головач. – Безусловно, для нее, как и для любого другого пациента делается все возможное. Что касается транспортировки в другую клинику, сейчас по показаниям это невозможно, да и нет такой необходимости – если понадобится, мы проведем видеоконсультации с коллегами.

Сейчас миллионы поклонников Ярослава Сумишевского следят за новостями и желают выздоровления его красавице-жене Наталье. Не будет преувеличением сказать, что Ярослав – народный артист. Он прошел удивительный путь без протекции, без спонсоров. Родился на Сахалине в 1983 году в музыкальной семье, с детства увлекался музыкой. После музыкального училища в Южно-Сахалинске и Московского государственного института культуры стал пробиваться на сцену. Вместе с отцом и братом стали выступать в ресторанах. В его репертуаре задушевные народные песни, романсы, лиричные композиции, многое он пишет сам.

Но настоящая слава пришла к Ярославу Симушевскому чрез интернет – он буквально взорвал его своим талантом, своим голосом. Записывал ролики и выкладывал их в «Одноклассниках», а после их растаскивали поклонники по своим страницам. На «Ю-тубе» также создал свой канал, сейчас у него там «Золотая кнопка» и миллион подписчиков. Он основатель и ведущий лучших интернет-проектов «Народный Махор», «Народный Хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого канала «Три аккорда».

Фото: ГИБДД

До пандемии у Ярослава был напряженный график – он ездил с гастролями по всей стране. В 2020 году пришлось немного свернуть поездки, но когда немного «отпустило», вновь стал колесить с концертами. Причем для него нет разницы, большая эта сцена в крупном городе или в сельском Доме культуры. Ярослав любит всех своих поклонников, а они отвечают ему взаимностью.

Фото: ГИБДД

С Натальей Ярослав Сумишевский вместе с 2016 года, у них есть сын Мирослав. Супруга активно помогаем ему в творчестве. Поэтому пожелаем ей поскорее поправиться.

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