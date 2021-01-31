Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 31 января 2021 года: болезнь не отступает!

Морозы пока нам не помогают, каждый день заболевают более 300 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 30 января. В Красноярском крае зарегистрировано всего 56126 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 311 случаев. Темп прироста за сутки – 0,6 %. В Красноярске зафиксировано 81 случая, в Канске - 23, в Ачинске - 19.

- По итогам суток в Красноярском крае подтверждено 311 новых случаев коронавируса, на 3 меньше, чем днем ранее. Суточное число выздоровевших, напротив, увеличилось: на 25 выписанных пациентов больше - 327 человек. Край по - прежнему занимает 8 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Оперативный штаб при Правительстве РХ по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщает данные по Хакасии на 30 января: подтверждено 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), темп прироста за сутки составил 0,3%. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня составил 0,6, за 7 дней – 0,6. Таким образом, всего зарегистрировано 20 333 случая заболевания. На данный момент в тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести находятся 52 больных, из них с подключением к аппаратам ИВЛ – 5 чел.

Всего выздоровело 18768 (+61) чел. – 92,3% от числа заболевших.

Всего подтверждено 384 летальных случая, из них в возрасте старше 65 лет – 276 чел. (71,9% от числа летальных исходов).