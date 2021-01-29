Красноярск проснулся в снегу: одни ругают пробки, другие восхищаются белоснежной красотой

Красноярск проснулся в снегу Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск в пятницу 29 января проснулся в снегу. Кажется, такого обильного снегопада в городе нынешней зимой еще не было. Что-то падало, что-то сыпало, но чтобы в таком количестве... Нет, не было. К тому же накануне улицы и дворы города казались мрачными и грязными, а тут – просто первозданная красота.

Крупные торговые центры подсуетились и наняли технику, чтобы очистить парковки Фото: Мария ЛЕНЦ

«Если вы сегодня дома, срочно идите гулять – в магазин, в гости, в парк или просто сделайте круг вокруг своего дома, только не сидите. Потому что сегодня на улице кайф» - советуют горожане, которые уже опробовали на себе уже попробовали магию снега.

Поход в магазин - тоже повод прогуляться под снегом Фото: Мария ЛЕНЦ

А между тем для автомобилистов столь обильные осадки создали проблему. С утра город встал в пробку, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» в 9 утра было до 8 баллов, в полдень – 6 баллов. Стоят Красраб и Семаформаня в сторону Коммунального моста, Краснодарская и Партизана Железняка в сторону центра, Шахтеров, Брянская и 2-я Брянская, Высотная и Северное Шоссе.

Автомобилистам - дополнительная морока Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие с утра опоздали на работу, но хочется надеяться, что руководство не станет строго наказывать своих сотрудников.

Работать, похоже, придется три дня без остановки Фото: Мария ЛЕНЦ

Что касается очистки улиц, снегоуборочной техники на проезжей части пока не видно, но на площадках и парковках возле торговых центров уже вовсю трудятся спецы с лопатами и грейдеры: все, как говорится, в интересах покупателя.

Город встал в пробки Фото: Мария ЛЕНЦ

Остается добавить, что в ближайшие выходные ожидается комфортная погода, чем не повод прогуляться на природе. Если есть возможность – выехать за город. Или побывать на «Столбах», в «Гремячей гриве», на острове Татышеве.

На белом-белом покрывале января... Фото: Мария ЛЕНЦ

В такие дни снегоуборочная техника особенно радует глаз Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна пробка Фото: Мария ЛЕНЦ