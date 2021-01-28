Спрос превысил ожидание: в Красноярске не хватает прививок от коронавируса

Новая партия прививок от коронавируса ожидается в Красноярске на следующей неделе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске, как и во всей стране, стартовала прививочная кампания. В самом начале вакцинации были опасения, что люди не захотят ставить прививку от ковида. Но... Звонок в поликлинику № 4 на Курчатова, в регистратуру:

- Хочу записаться на прививку от коронавируса.

- Конечно, пожалуйста. Только сейчас пока мы не делаем, у нас закончилась вакцина. Мы даже не ожидали, что будет столько желающих. Прямо аншлаг какой-то. Давайте, мы вас запишем, а как только вакцина поступит, перезвоним и назначим удобное для вас время. Это будет примерно на следующей неделе.

Новость о том, что в Красноярске закончилась вакцина, скажем так, приятно удивила. Не так давно горожане прохладно относились к самой идее массовой вакцинации. А сейчас даже в очередь записываются. Впрочем, это и понятно: те, кто уже сделал себе укол, делятся в соцсетях ощущениями – в целом все прошло нормально, настрой хороший. У некоторых поднималась небольшая температура, но ненадолго. Между положительными отзывами и ростом количества желающих всегда самая прямая связь.

По информации краевого минздрава, на сегодняшний день привито около 13 тысяч человек в регионе. А вообще уровень прививочной кампании в Красноярском крае высоко оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом он отметил, что лучше всего процесс вакцинации поставлен в восьми регионах России: «Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская. И ряд других».

Сыграла свою роль и предварительная организация процесса. Заранее было подготовлено оборудование для хранения препарата, проработана логистика. Вакцину оперативно развозили по поликлиникам, везде был четко составлен график приема населения.

Добавим, что сама вакцинация проходит в два этапа. Сначала вводится первый компонент прививки, а через 21 день – второй. При этом выбрать удобную для себя дату можно только при первой прививке. Дата второй будет определена автоматически – на 21-ый день после первой вакцинации.

Следующая крупная партия вакцины ожидается в первой неделе февраля. А всего до конца года планируется привить почти 2 миллиона жителей края.

ЭТО ВАЖНО

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» призвана защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией, но у препарата есть противопоказания. Среди них:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

- наличие в анамнезе тяжелых аллергических реакций;

- обострение любого хронического заболевания на момент вакцинирования;

- наличие на момент вакцинирования любого инфекционного заболевания;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

В течение трех дней после вакцинации рекомендуется не мочить место инъекции, не посещать сауну или баню, не принимать алкоголь, не есть шоколад и цитрусовые, а также избегать чрезмерных физических нагрузок.

Как записаться на прививку

Оставить заявку на получение прививки можно, позвонив на номера единых горячих линий по противодействию COVID-19: 8-800-100-53-19 или на короткий номер 122, выбрав в меню цифру «1» или дождаться ответа оператора. Также можно оставить заявку, обратившись на региональную горячую линию министерства здравоохранения: 8-800-100-56-53.

Для заполнения заявки на прививку оператору необходимо сообщить следующие данные: ФИО и контактную информацию (телефон, адрес места проживания). После чего данная заявка будет направлена в медицинское учреждение, которое впоследствии свяжется с заявителем и уточнит дату и время записи на прививку.

Еще один способ, пожалуй, более простой – напрямую через поликлинику, к которой гражданин прикреплен. Здесь достаточно назвать свои ФИО, все остальное в базу данных медучреждения уже имеется.

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