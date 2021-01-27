Первенство России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021: где смотреть прямую трансляцию

С 3 по 5 февраля 2021 Красноярск принимает первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Сильнейшие спортсмены страны будут бороться за место в сборной и право выступить на главных стартах сезона – чемпионатах Европы и мира. Где смотреть первенство России среди юниоров по фигурному катанию - прямая трансляция будет проходить на сайте Первого канала. Турнир состоится в «Кристалл Арена».
3 февраля
14.00 - Юноши, короткая программа
17.30 - Девушки, короткая программа
20.15 - Танцы на льду, ритм-танец
4 февраля
14.00 - Юноши, произвольная программа
17.00 - Пары, короткая программа
19.00 - Девушки, произвольная программа
5 февраля
12.30 - Танцы на льду, произвольный танец
Первый канал (сайт)
15.05 - Пары, произвольная программа
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