Битва наставников: в Красноярске встретятся фигуристы воспитанники Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко

Фигурное катание Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярском льду с 3 по 5 февраля соберутся юные звезды по фигурному катанию. На Чемпионат России приедут более 100 участников. Это воспитанники именитых тренеров Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко. Все пройдет в «Кристалл Арена». Также ожидается целый пул судей. Около 40 специалистов приедут ставить оценки юниорам.

Бороться за награды будут в одиночном (мужском и женском) и парном катании, а также танцах на льду. По итогам соревнований будет разыграно четыре комплекта медалей: по одному комплекту в каждой дисциплине. Программу обещают очень насыщенную. И главный вопрос: чьи воспитанники увезут медали. Интрига не по-детски набирает обороты. Интерес к первенству подогревается и недавним скандалом между именитыми тренерами - Тутберидзе и Плющенко. И они оба выставляют на лед лучших воспитанников. Такое нельзя пропустить.

Заполняемость зала будет только 50 % от общего количества посадочных мест, зрителей рассадят в шахматном порядке. При входе в здание всем посетителям измерят температуру, болельщики должны будут находиться в зале в масках и соблюдать социальную дистанцию.

По словам краевых властей, проведение первенства закрепит за Красноярском статус одного из центров развития фигурного катания в стране. По итогам Федерация фигурного катания на коньках России сформирует состав сборной страны на предстоящие олимпийские игры.

Фигурное катание Фото: Мария ЛЕНЦ

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