В Красноярске полицейские помогли участнику несогласованного митинга, у которого произошел приступ

Полицейские оказывают помощь парню с эпилепсией Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске 23 января прошел несанкционированный митинг. К 14.00 люди стали собираться на Красной Площади в центре города, где их уже ждали сотрудники полиции. Позже митингующие стали перемещаться к администрации Красноярска, специально для этого полицейские перекрыли несколько улиц в центре города: проспект Мира и улицу Карла Маркса.

У одного из участников несанкционированного митинга случился эпилептический приступ. Когда молодой человек упал на землю с судорогами, помощь ему оказали два полицейских Денис Башилов и Дмитрий Бричиков. Они вызвали скорую помощь по рации и оказали доврачебную помощь, чтобы парень не задохнулся во время приступа.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские были рядом с парнем до тех пор, пока не приехала скорая помощь. Видео спасения сразу же разлетелось по соцсетям, люди благодарили силовиков за отзывчивость.

Несогласованная акция длилась несколько часов и прошла спокойно. На протяжении всего митинга сотрудники полиции сопровождали людей и следили за порядком.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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