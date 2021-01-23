С Красной Площади люди пошли к зданию администрации Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 23 января 2021 года прошел несанкционированный митинг. К 14 часам жители краевого центра стали собираться на Красной Площади, где уже были сотрудники полиции.

Людей собралось достаточно много, но все проходило мирно. Позже на площади начались первые задержания участников, которые выкрикивали что-либо или вели себя не спокойно. Сотрудники полиции встали в оцепление и стремились разделить присутствующих на небольшие группы так, чтобы не было столпотворения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Далее люди постепенно стали перемещаться в сторону здания мэрии Красноярска. Шествие перешло на центральные улицы города и на Площадь Революции, а полиция, тем временем, перекрыла проспект Мира и улицу Карла Маркса.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Подходивших участников несанкционированного митинга к зданию администрации также встречали сотрудники полиции, но они обходили их и все же попали на площадь.

Под окнами мэрии часть красноярцев водили хороводы, другие пытались завести толпу и скандировали различные лозунги, а задержанных полицейские уносили буквально на руках, так как они отказывались идти самостоятельно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В конечном итоге правоохранителям удалось освободить площадь перед администрацией города от митингующих. Полицейские перекрыли все подходы к зданию и пешеходный мост.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас основная часть митингующих уже расходится, вся обстановка больше напоминает обычную жизнь города. Довольно плотный трафик движения в центре. По данным “Яндекс-пробки” заторы достигают 8 баллов на центральных улицах города.

Большое количество полиции обеспечивает порядок недалеко от здания мэрии. Наш корреспондент передает, что судя по разговорам, всё это воспринимается больше как “тусовка”, нежели другое мероприятие.