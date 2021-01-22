Губернатор Красноярского края вручил награду генеральному партнеру Универсиады-2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

Универсиада-2019 многое дала Красноярску. Напомним, что это были первые за всю историю зимние всемирные молодежно-студенческие игры, которые принимала у себя Россия. И они оставили после себя большое наследие.

За пять лет, пока шла подготовка к событию, город во многом преобразился. Обновилась не только его инфраструктура. Появились новые объекты, в первую очередь спортивные, благодаря которым Красноярск сегодня может принимать у себя спортивные мероприятия международного уровня.

А еще студенческие игры стали ярким примером государственно-частного партнерства, в котором бизнес вносит свой вклад в организацию и проведение крупномасштабного события. Генеральным партнером Универсиады-2019 стала компания «Норникель», ее вложения составили более 2 миллиардов рублей.

Максим Уразов, бывший на тот момент руководителем Дирекции Зимней универсиады-2019 отметил:

- От первого дня подготовки до заключительного момента соревнований наши коллеги и друзья из «Норникеля» вникали в каждую деталь, увлеченно работали плечом к плечу с сотрудниками оргкомитета игр, вкладывали много сил в наше общее дело.

"Бобровый лог" - один из главных спортивных объектов универсиады Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания курировала подбор, обучение и оснащение целой армии волонтеров, работу которых оценили спортсмены и болельщики со всего мира. Для этого на базе Российского международного олимпийского университета и Сибирского федерального университета были разработаны специальные обучающие программы. Инициативой компании стало преображение в рамках благоустройства левобережной набережной Енисея и Качи. Была спроектирована и установлена цветодинамическая система освещения Коммунального моста.

И, конечно же, фанпарк «Бобровый лог» - один из главных спортивных объектов студенческих игр. Этот инвестиционный проект «Норникеля» открылся в декабре 2006 года, а к универсиаде там была проведена масштабная модернизация, затраты на которую составили более 1,2 миллиарда рублей. Были обновлены трассы, закуплено современное оборудование, построен тренерский блок, создана интегрированная система безопасности, появилась вертолетная площадка для медицинской авиации. Специально были построены две метеорологических станции на территории фанпарка, чтобы получать максимально качественный прогноз перед состязаниями. По оценке экспертов, «Бобровый лог» стал современным, а его трассы соответствуют лучшим мировым стандартам.

Матиас Кранч, представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS), одним из первых оценил состояние трасс на официальной тренировке перед началом заездов:

- Подготовка прошла отлично. Мы провели официальную проверку трасс. И мой огромный опыт работы на международных соревнованиях, Олимпийских играх и чемпионатах мира позволяет сказать, что эти склоны подготовлены на самом высоком уровне. Отличная готовность снега, трассы ограждены тысячами метров защитной сетки для безопасности спортсменов. У вас быстрые подъемники, красивые здания. «Бобровый лог» - это действительно прекрасный центр горнолыжного спорта.

Представитель "Норникеля" Яна Гриб и губернатор края Александр Усс. Фото: пресс-служба правительства края

На днях, находясь в рабочей поездке в Москве, губернатор Красноярского края еще раз отметил вклад компании в подготовку Универсиады-2019 и в целом в развитие регионального спорта. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Александр Усс вручил директору проектного офиса «Норникеля» Яне Гриб, которая координировала мероприятия при подготовке и осуществляла взаимодействие со всеми профильными ведомствами, городскими и краевыми властями.