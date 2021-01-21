СК России проверит условия жизни фельдшера в деревне под Красноярском, живущего прямо в своем кабинете

Фото: телеканал "Енисей"

Тесная комнатка размером 8 квадратных метров, импровизированный обеденный стол, плитка, коробки с вещами, лежанка, одежда на стене и лежанка вместо кровати. А на двери с обратной стороны этой коморки – вывеска «Прививочный кабинет».

В таких условиях живет фельдшер из деревни Кускун Манского района Елена Толкачева. До краевого центра всего 40 километров по федеральной трассе, а ощущение – что тысячу верст до цивилизации. В деревне постоянно проживают всего около 150 человек, в основном старшего возраста. К лету население увеличивается за счет дачников из города. Но медицинский работник нужен в любом случае. Местные жители говорят, что последний уехал около двух с половиной лет назад, не выдержал бытовых условий. Долго жили без фельдшера и постоянно просили районные власти посодействовать.

Когда Елена Толкачева трудоустраивалась минувшим летом, ей в администрации района пообещали жилье, как полагается. Но прошло шесть месяцев, а она все еще ютится в походных условиях, на чемоданах. Удобств никаких – ни водопровода, ни туалета (даже на улице), ни тепла. И еще очень холодно – через щели сквозняки гуляют, входную дверь приходится тряпкой прикрывать, чтобы не дуло.

Спасибо добрым людям – принесли в ФАП обогреватели, чтобы доктор согрелась.

Не так давно появилась надежда, что жилье появится, в районе сообщили, что якобы нашли дом с ремонтом, с печкой и мебелью. Но так до сих пор ничего.

После того, как об этом рассказал краевой телеканал «Енисей», а за ним и другие информационные ресурсы, в том числе федеральные, история кускунского фельдшера дошла до Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин и дал задание региональному управлению следкома провести проверку: «В целях защиты прав медика ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту организована процессуальная проверка» - говорится в официальном сообщении ведомства.

Официально: бюджет не выделил деньги

Артем Черных, глава Манского района:

- В прошлом году по краевой программе, которая называется «Обеспечение жильем работников социальной сферы» Фондом жилищного строительства по доведенным лимитам должны были прибрести определенное количество жилья на территории края по потребностям территорий. У меня такая потребность – более 60 человек, все они нуждаются в жилье. Нам должны были приобрести в прошлом году 3 квартиры. Мы решили, что это будут квартиры для работников здравоохранения, именно для фельдшеров в разных населенных пунктах. Однако деньги жилищному фонду предоставлены не были, квартиры не приобретены.

Руководитель районной больницы пригласила специалиста под гарантии, что жилье ей будет приобретено. Специалист согласилась, приехала и начала работать. Когда стало понятно, что ситуация затягивается, мы выехали на место, все осмотрели и предложили: есть возможность временно арендовать жилье для фельдшера, но она должна собрать пакет документов. Но она отказалась.

Есть договоренность с министерством строительства, что в январе будут доведены новые бюджетные лимиты на новый финансовый год. И в рамках этого мы проблему решим. И мы ее решаем. Квартиру уже выбрали, предложили ее Фонду жилищного строительства. Собственник выставляет цену в 1,5 миллиона рублей, она в целом приемлемая (дом в хорошем состоянии, есть все коммуникации, надворные постройки). Теперь специалисты Фонда должны направить комиссию, которая оценит дом и после этого будет запущена процедура приобретения.