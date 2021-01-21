Украсть за 15 секунд: в Красноярске невозмутимый вор вынес ноутбук на глазах сотрудницы ломбарда

В Красноярске невозмутимый вор вынес ноутбук на глазах сотрудницы ломбарда. Стоп-кадр видео

Житель Красноярска стал звездой соцсетей после того, как совершил кражу ноутбука в одном из ломбардов города. Он попал на камеру наблюдения, установленную в торговом зале, а затем видео попало в интернет. Правда, лица мужчины не видать, да и имя его останется неизвестным. Но зато пользователи отметили его невозмутимость.

Накинув на голову капюшон, он вальяжной походкой заходит в помещение, уверенно проходит через весь торговый зал прямиком к продавцу. Затем приближается к витрине, где находятся гаджеты, берет ноутбук. И удаляется. С момента, как открыл дверь и вошел, до того, как покинул ломбард, прошло всего 15 секунд. И лишь оказавшись на улице, мужчина убегает со всех ног.

Изумленная такой наглостью, продавец нажимает тревожную кнопку и заглядывает в подсобку, возможно, чтобы сообщить о случившемся кому-то. Следом за мужчиной не бежит, понимает, что это бесполезно – все равно не догонит. Но уйти далеко он не смог. Росгвардейцы прибыли на вызов и задержали дерзкого похитителя. Выяснилось, что ему 45 лет, он был судим. Ноутбуком (а стоит он 8 тысяч рублей) ни воспользоваться, ни продать не успел. Сейчас с ним разбирается полиция.