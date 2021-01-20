Показываем, как выглядит ковидный паспорт: в Красноярске началась вакцинация от коронавируса

В Красноярском крае началась массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина сейчас поступает в регион, прививки делают уже не только так называемым группам риска, но и всем желающим, начиная с 18 лет. Некоторые уже сделали себе заветный укол и получили соответствующую справку. И вот теперь делятся снимками таких справок в социальных сетях. Показываем, как выглядит так называемый ковидный паспорт.

В «Сертификате профилактической прививки от COVID-19», а именно так называется справка, которую получают вакцинированные, указываются персональные данные: ФИО, возраст и пол. А также медицинская организация, дата введения препарата и, собственно, его название. И дата, когда нужно будет повторить. Напомним, что поставить вторую часть вакцины нужно будет через 21 день.

Для тех, кто собирается прививаться: для начала нужно записаться в своей поликлинике по месту прикрепления. Прийти лично, либо через сайт «Госуслуги» или «Веб-регистратуру». Вам назначать дату и время. Перед прививкой вас должен осмотреть врач. Если температура выше 37 градусов, вас оправят назад. То есть приходить нужно здоровыми, без признаков простудного заболевания.