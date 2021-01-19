- Запрещенное есть что-либо при себе? Оружие?Два бойца спецподразделения в масках первыми ворвались в большую квартиру, повалили ее владельца на пол, лицом вниз. Руки за голову. Вокруг много людей – оперативники, следователи, понятые. Оконфуженный мужчина не сопротивляется, что-то мычит себе под нос. Понимает прекрасно, что геройствовать сейчас – только хуже будет. А в голове, наверняка, мысль: как они узнали?Это произошло несколько месяцев назад в одной из красноярских многоэтажек. На первый взгляд – не учение ли, случаем? Может, силовики оттачивают свои навыки? Но реальность куда интереснее. Задерживали человека, которого подозревают в крупном и изощренном мошенничестве. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.Гражданин решил много заработать. Вариант трудиться долго в поте лица ему не подходил. Хотелось чего-то быстрого, легкого. И придумал: заказал в интернет-магазине форму сотрудника ГИБДД, полный комплект – парадную с лейтенантскими погонами, уличную, наделал фотографий, разместил их в соцсети. И объявил всем знакомым и незнакомым, что работает в полиции. Заодно стал рассказывать им «по секрету», что на спецстоянках скопилось множество самых разных автомобилей, на которые наложен арест и они якобы должны пойти на распродажу.И так у гражданина получалось убеждать людей, будто поможет им приобрести хороший авто по заниженной цене, что ему верили и охотно переводили свои кровные рубли. После чего он переставал выходить с ними на связь. Таким способом красноярец обманул 21 знакомого, похитив в общей сложности свыше 23 миллионов рублей.Уголовное дело по статье «Мошенничество» уже передано в Железнодорожный районный суд. Лже-гаишника ждет наказание до 10 лет лишения свободы. Ну и деньги потерпевшим тоже придется возвращать.