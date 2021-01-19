Нетривиальная история произошла в Красноярске на прошлых выходных. Потерявшийся на двое суток пес, проявил себя не только преданным другом по отношению к своим хозяевам, но и верным спутником жизни для другой овчарки.Вулкан - молодая овчарка решил немного подзагулять в прошлые выходные. В воскресенье вечером он покинул родной дом в поселке Суворовский Кировского района Красноярска и умчался за сворой бродячих несерьезных собак!Надо сразу отметить, что обидел и заставил понервничать Вулкан не только своих хозяев и их ребятишек, но и юную овчарку Дану, которую хозяева забрали после списания ее из ГУФСИН за свободолюбивый характер. Как только она появилась в доме, Вулкан не оставлял ее ни на минуту. И вдруг пропал.- Мы очень перенервничали! – рассказывает Татьяна Колесова – хозяйка Вулкана, - он замечательный пес. Умный, добрый. Очень добрый! Ласковый. И никогда раньше не убегал.Татьяна сразу дала объявления во все социальные сети с фотографией семейного любимца и свой телефон.Тем временем любимец, нагулявшись вволю, решил вернуться домой и… понял, что заблудился. Совершенно растерявшись, побродил какое-то время по незнакомым улицам, и оказался на Щорса. Здесь, заприметив прогуливающуюся молодую пару с двумя маленькими детьми очень напоминающую хозяев, Вулкан увязался за ними.Молодые люди сразу поняли - пес заблудился. Вел он себя трогательно: немного скулил, заглядывал в глаза и всем видом просил помочь. Что было делать? Его забрали домой. А назавтра молодой человек увез его с собой на работу в автосервис. Тем временем женщина стала просматривать социальные сети в надежде встретить объявление о потерянной овчарке.- Нам позвонили и рассказали про найденную собаку, описали, как он себя ведет. Я сразу поняла и почувствовала, что это наш Вулкан! – говорит Татьяна, - И, конечно, мы очень благодарны Александру, который не только приютил нашего песика, но и не оставлял его все это время. А уж когда хозяева приехали за ним в автосервис, от умиления и радости чуть не расплакались все присутствующие. Вулкан чуть не сшиб с ног Татьяну, потом кинулся лизать руки хозяину. Пытался дотянуться и лизнуть лица дорогих ему людей.Дома он сразу побежал к молоденькой своенравной Дане, которая до этого вела себя с ним строго и несколько неприступно. Но тут, соскучившись, она сменила гнев на милость и простила Вулкана за необдуманный поступок.- Когда он подбежал к вольеру, калитка, где находилась Дана, была закрыта, - рассказывает Татьяна, так они не стали дожидаться, когда мы ее откроем! Начали «целоваться» и облизывать друг друга прямо через нее. До сих пор не отходят друг от друга! Везде вместе!Вот такие случаются истории!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Рыдал, боясь, что его снова бросят»: история преданного пса, которого сдали в приют после рождения ребенкаГрозный вид и нежнейшее сердце… Стаффордширского терьера Басю хозяева без сожаления сдали в приют после того, как в семье родился ребенок. Был домашний – стал ничей, историю собаки рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» волонтеры общества «Белый Бим». (Подробности)