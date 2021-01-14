По данным оперативного штаба на 14 часов 14 января в Красноярском крае зарегистрировано всего 50 983 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 327 случаев заболевания. Темп прироста – 0,6 %. Высокие показатели суточного прироста по-прежнему в Красноярске – 89 человек, в Норильске – 21, Минусинске и Ермаковском районе – по 17.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в эту сводку не входят города Зеленогорск и Железногорск.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 230 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 529. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 490. Проведено тестов на коронавирус всего 2 150 568, из них за последние сутки 9 073. Выздоровевших всего с начала пандемии – 46 664 человека, в том числе за минувшие сутки 344. Летальных исходов всего 1 925, за минувшие сутки 25 человек.В Зеленогорске на изоляции на этот день находятся 79 человек. За минувшие сутки заболели 10 человек, а всего 3 636. Выздоровели 16, всего 3 231. Количество погибших не изменилось – 42.В Железногорске зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом. В то же время выздоровели от этой болезни также 13 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса на данный момент находятся 133 железногорца. Всего с начала пандемии COVID-19 в Железногорске зарегистрировано 5 780 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 553 человека выздоровели, а 94 пациента умерли.