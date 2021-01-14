Информация по коронавирусу на утро 14 января выглядит следующим образом. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 50 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 322 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 0,6 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 191 контактный человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 499, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 683. Проведено тестов на коронавирус всего 2 141 495, из них за последние сутки 9 135.Выздоровевших всего 46 320 человек, в том числе за минувшие сутки – 320. количество погибших 1 900, в том числе за последние сутки 13.Информация по закрытым городам. В Железногорске зафиксированы 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровели 17 пациентов. Всего в Железногорске 5 767 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19, из них 5 540 пациентов выздоровели. На лечении находятся 133 человека.В Зеленогорске всего заболевших 3 626 человек, в том числе 20 за сутки. Выздоровели 3 215 человек, в том числе 2 за сутки. Умерли 42, их них за последний сутки 1 человек. На самоизоляции находятся 55.