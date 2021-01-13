Москва, 12 января 2021 года – Сегодня компания LEGO® Education представила два образовательных решения LEGO® Education BricQ Motion для проведения практических STEAM-занятий. Наборы BricQ Motion – это интересный и простой инструмент, который поможет понять абстрактные концепции по окружающему миру, физике, математике и технологии через решение практических задач. Серия решений BricQ Motion включает два школьных набора: BricQ MotionСтартдля детей от 6 лет и BricQ MotionPrime для учеников от 10 лет. В игровой форме ребятасмогут изучитьтакие физические понятиями, как сила и движение в рамках тематических проектов, связанных со спортом и здоровым образом жизни: катании на лыжах, гимнастикой, дерби и многим другим. Насыщенная учебная программа соответствует требованиям ФГОС, развивая инженерно-математические и творческие навыки учеников.Президент LEGO EducationЭсбенСтарк отметил: «Сделать обучение интересным важно как никогда, и мы с радостью представляем два решения, которые поддержат педагогов в учебной деятельности и мотивируют учеников развивать STEM-компетенции с самого раннего возраста. Например, от изучения силы упругости с помощью канатоходца, который балансирует с кубиками-утяжелителями, до закона Ньютона, который проще понять на примере сухопутной яхты или аэромобиля. BricQ Motion был создан для того, чтобы вовлечь еще больше учителей и учеников в увлекательный процесс познания физического мира».Разработанные педагогами для педагогов три учебных курса включают по 7-8 уроков с безграничными возможностями для реализации открытых исследовательских проектов. Ученики начальной школы смогут изучать силу толчка, тяги и зависимости движения от скорости, а обучающиеся основной школы - применить навыки научного анализа, исследуя взаимосвязь сил и массы объектов. В набор BricQMotion также входят специальные элементы для измерения: ученики смогут находить расстояния, углы и анализировать данные с помощью математических знаний. С BricQMotion обучение становится не только практическим, но и увлекательным.Комплект учебных материалов обеспечивает полную методическую поддержку педагога: в него входят видеоинструкции, учебные планы, листы оценки, советы по диверсификации сложности урока, дополнительные идеи по развитию математических и языковых компетенций. Кроме того, для педагоговразработаны специальные курсы повышения квалификации, которые помогут с легкостью применять и развивать свои компетенции в рамках STEAM-образования.«Я много лет использую решения LEGOEducation, но у меня есть коллеги, которых пугает их технологичность. Поэтому BricQ Motion – идеальное решение, не требующее каких-то специальных технических навыков, которое можно применять при очном, смешанном или онлайн-обучении. Даже я, будучи опытным педагогом в области STEAM, с удовольствием буду использовать практико-ориентированные занятия с BricQ Motion на своих уроках», – отметила Лариса Соловьева, педагог по робототехнике в начальном звене школы № 13 и кружке «Прометей»в городе МиассеЧелябинской области, тренер команд-победителей всероссийских и международных соревнований по робототехнике.BricQMotion удобен для использования как в классе, так и за его пределами, и дает ученикам возможность углублять знания о физическом миревокруг. В России новое решение доступно для заказа с 11 января 2021 года. Чтобы узнать стоимость и проверить наличие товара, свяжитесь с официальным дистрибьютором LEGOEducation.Чтобы узнать больше, перейдите на сайт LEGOEducation.О LEGO® Education BricQ MotionLEGO® Education BricQ Motion Старт:- Возраст обучающихся: 6+- Для одновременной работы 2 учеников- В наборе 523 детали, включая пакетик с запасными деталями- Короб для хранения с цветовой маркировкой лотков для сортировки деталей- 2 брошюры с инструкциями по сборке- 2 учебных курса*: «Тренируемся для победы» (для подготовительной группы ДОУ и1-2 классов начальной школы) и «Наука – для победы!» (для 3-4 классов начальной школы)LEGO® Education BricQ Motion Prime:- Возраст обучающихся: 10+- Для одновременной работы 2 учеников- В наборе 562 детали, включая пакетик с запасными деталями- Короб для хранения с цветовой маркировкой лотков для сортировки деталей- 1 брошюра с инструкциямипо сборке- 1 учебный курс«Механика спорта» для основной школы*Каждый курс рассчитан на 6-10 академических часов.