Жителям Минусинска пришлось дважды хоронить свою родственницу. Увы, и такое случается. По стечению обстоятельств, тело женщины выдали другим людям, которые и провели церемонию прощания. Позже выяснилось, что под могильной плитой лежит совершенно другой человек.ПРЕДЫСТОРИЯОбе женщины, с которыми случилась эта неприятная история, погибли в одном пожаре. Тела в морге выдавали в пакете. Племянница одной усопшей перед похоронами решила взглянуть на тетушку, попросила открыть пакет и с ужасом обнаружила, что это вовсе не она.- Оперативно отыскали родственников другой женщины. Оказывается, ее уже похоронили накануне. Нам повезло, если это можно так назвать, что все с одного города. Могилки оказались напротив. Похоронив другую женщину, мы поменяли на могилах кресты, а потом переоформили официально места на кладбище, - рассказала читательница «Взгляд Инфо» Елена.ПОКОЙНИЦУ ЗАГРИММИРОВАЛИ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИДругой вопрос – как получилось, что на первых похоронах родственники не заметили подмену? В этом случае взрослые дети хоронили свою мать. Они заметили, что вместо худого тела в гробу находится полноватое. Однако работники морга, сказали, что визуальные изменения – это обычное дело.- Не думала, что нам придется дважды хоронить маму. Мне и первый раз дался морально тяжело, а уж когда мне позвонили и сообщили о том, что я хоронила чужого человека - я была в шоке. На похоронах увидели тело первый раз, лицо было сильно загримировано, - рассказывает Анна, дочь второй погибшей.В итоге разораться с этой путаницей общими усилиями удалось. Тем не менее, в следственном комитете уверяют, что все процедуры опознания проведены согласно букве закона. После проведения всех необходимых экспертиз родственникам выдали разрешения на захоронение. Однако это не устроили расстроенных родственников, которые намерены добиваться проведения проверки.