Красноярцы массово жалуются на гололед на дорогах. Городские службы пытаются очистить снег и наледь. На улицы вывели весь автопарк уборочной техники, но этого явно не хватает. На дорогах уже появилась снежная колея, а это в разы затрудняет движение. Также из-за нечищенных дорог образуются пробки. Дело в том, что автомобилисты не могут двигаться по правой полосе, так как она завалена снегом.Также сам асфальт очень скользкий. Машины часто заносит, особенно на поворотах. Увеличивается и тормозной путь. Водители говорят, в Красноярске очень давно не было такого гололеда. Добавили испытаний и морозы: шины под замерзли и хуже сцепляются с асфальтом.Эту тему обсуждали в эфире на радио «Комсомольская правда» в Красноярске 9107,1 FM). Красноярцы звонили в прямой эфир:- Чистят тротуары, или трамвайные пути, все сметают на проезжую часть. В итоге такие бугры получаются. Из-за этого сужается проезжая часть. Если раньше вставало три машины, сейчас две.Убирают город более 160 рабочих и 200 специальных машин. Техника работает, ее часто можно увидеть, но очевидно мощностей не хватает.Почему же так происходит?Как нам рассказали в департаменте городского хозяйства:- Снег активно убирают, это сейчас первостепенная задача. Также дороги подсыпаю песчано-соляной смесью. От «Бионорда» город отказался. Его используют только на самых опасных и аварийных участках.Тем временем, ГИБДД уже фиксирует увеличение количества ДТП именно из-за гололеда. За 13 дней нового года цифра выросла с 447 аварий до 642. Дорожные полицейские уже выдали 18 предписаний об устранении нарушений при содержании дорог. И походу проблема с гололедом в городе стоит очень остро. В отношении подрядных организаций возбуждено 4 дела об административных правонарушениях за несоблюдение нормативных требований при содержании автомобильных дорог.Страдают не только автомобилисты, но и пешеходы. Тротуары тоже не чистят, также запустили во многих местах лестницы. Они похожи на горки и подниматься по ним невозможно. После праздничных дней коммунальщики сосредоточились на уборке улиц. На любые скользкие участки красноярцам нужно жаловаться по телефону 005, иначе борьба со снегом может затянуться.