Восемь тысяч тонн. Столько груза доставили ракеты-носители «Протон» на космическую орбиту за 50 лет!И столько же твердых бытовых отходов всего за 10 дней новогодних каникул вывезли мусоровозы «Красноярской рециклинговой компании» из своей технологической зоны.Слагаемые этих «космических тонн» из года в год одни и те же. Например, увеличение объёмов продаж в магазинах. В некоторых торговых точках объёмы ТКО в предпраздничные и праздничные дни увеличиваются в несколько раз. При этом некоторые владельцы магазинов пытаются сэкономить на оплате услуги, установив один-два контейнера. А в результате всё остальное мусорное «богатство», рассыпанное вокруг, заметно затрудняет работу оператора.Самыми «щедрыми» на мусор были 1, 4, 6 и 8 января - в каждый из этих дней регоператор отправил на лицензированный полигон 600-700 тонн отходов. Впрочем, такие ситуации сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» уже и за форс-мажоры не считают. Например, в прошлом году за восемь новогодних дней на полигоны вывезли около 6 000 тонн отходов.Впрочем, и последние дни уходящего 2020 года тоже внесли в «закалку и тренировку» коллектива «КРК» свою увесистую лепту. В конце декабря сибирская зима показала свой характер и включила экстремальный режим – морозы от 35 до 50 градусов.На предприятиях, отвечающих за обращение с ТКО, установлен непрерывный цикл работы. Снег, дождь, мороз – неважно, рано утром машины должны выйти на маршрут. Но если люди готовы к таким испытаниям, то техника, увы, неуклонно подчиняется законам физики. Гидравлические механизмы (подъёмники, прессы и т.д.) не способны работать уже при температуре -30 градусов. Да и машины периодически пытались бастовать, отказываясь передвигаться в почти арктических условиях.Но это – обстоятельства непреодолимой силы, на которые сетовать бессмысленно. Однако есть и другие факторы, способные значительно усложнить работу оператора по обращению с ТКО. И едва ли не самый «непреодолимый» – человеческий фактор.«Одна из серьёзных проблем, влияющих на качество работы оператора в праздничные дни, – запаркованные дворы. Эта ситуация повторяется из года в год, – рассказывает директор «КРК» Илья Ильин. – А в этом году её закономерно усугубил режим ограничений, связанный с пандемией коронавируса. Люди в основном оставались дома и старались припарковать личные автомобили как можно ближе. А в результате в некоторых дворах проехать не могли не только большие мусоровозы, но и даже более компактная техника».Длинные новогодние выходные закончились. Жизнь возвращается в привычное рабочее русло. Утром на маршруты выходят мусоровозы, чтобы, как обычно, навести в городе порядок. Форс-мажор? Нет, это не про них!