По данным оперативного штаба на утро 13 января в Красноярске и крае зарегистрировано всего 50 334 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 315 случаев заболевания. В эту статистику не включены закрытые города Зеленогорск и Железногорск, информация по которым передается отдельно.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Тем прироста за сутки снижается и уже составляет 0,6%. Красноярский край сегодня не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на восьмом месте.За сутки в регионе выявили на один случай коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее - заболели 315 человек. Число выздоровевших значительно превысило количество заболевших - 550 пациентов выписаны из стационаров, на 100 больше, чем днем ранее. Край достиг порога в 46 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии. Количество летальных исходов - 17 за сутки.- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 375 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 365. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 696 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 132 360, из них за последние сутки 2 763, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Оперативных данных по Железногорску нет. А вот в Зеленогорске картина такова: всего заболевших там 3577, за сутки нет новых случаев. Выздоровевших 3182, за сутки 62. И количество летальных исходов не изменилось – 40 погибших.