Итоги 2020 года подвел начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Как и для всех, для силовиков он стал особенным, а пандемия за считанные месяцы изменила преступную «картину мира». Телефонные, и мошенничества в сфере it технологий – стали проблемой номер один:- Отмечается рост тяжких и особо тяжких преступных посягательств, количество которых возросло почти на 30% и составило более 13,5 тысяч. В значительной степени это обусловлено регистрацией преступлений в сфере IT-технологий, связанных с хищением с банковских счетов. Их доля в общей массе с 16,8 до 25,5%.Вместе с тем мы отмечаем значительное снижение таких категорий преступлений, как умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (-5,1%, 725), разбойные нападения (-25%, 120), грабежи (-10,3%, 773), вымогательства (-3,5%, 109), поджоги (-18,5%, 202), хищения и угоны автотранспорта (-9,1%, 239 и -4,6%, 649).Как результат, уровень преступности в Красноярском крае в расчете на 10 тысяч населения в прошлом году составил 167,5 преступлений. Это ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу (175,4), но выше, чем по России (139,3).Во взаимодействии с коллегами идет активная работа по раскрытию сложных, тщательно подготовленных преступлений, в том числе прошлых лет. Как, к примеру, убийство в Минусинске главного редактора газеты в 2017 году; или убийство предпринимателя в Ачинске в 2011 году.Как я уже сказал, самыми проблемными становятся вопросы хищений с банковских карт. Сообщения от имени банков; предложение помощи попавшим в беду родственникам – сложность еще и в том, что мошенники зачастую (или почти всегда) находятся в другом регионе. Только в 2020 году сотрудники нашего угрозыска 58 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы нашей страны. В результате задержали 49 человек, подозреваемых в совершении 223 преступлений с использованием IT-технологий.В новом году хочется всем пожелать быть бдительными, берегите себя, не поддавайтесь на уловки мошенников, а мы всегда на страже вашей безопасности.