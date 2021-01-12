Появились обновленные данные по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 12 января. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 50 334 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 315 случаев. Темп прироста за сутки – 0,6 %. Красноярский край не меняет позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 8-м месте.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Больше всего суточный прирост в Красноярске – 82, Ачинске – 25, Норильске -20, Канске – 19, Туруханском районе – 17.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 375 контактных, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 365 человек, снято с наблюдения 669. Проведено тестов на коронавирус всего 2 132 360, из них за последние сутки 2 763.По количеству выздоровевших: всего с начала пандемии – 46 000, за сутки 550 выписались человек. По количеству летальных исходов: всего 1 887, за сутки 17 за сутки.Что касается закрытых городов, информация по которым подается отдельно. В Железногорске на 12 января всего зарегистрировано 5 752 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки – 13. Выздоровели 5523, за сутки 25. И количество погибших составило 94.В Зеленогорске цифры «скромнее». Всего заболели 3 606, за сутки плюс 20. Выздоровели 3213, за сутки плюс 24. И количество летальных исходов с учетом последнего погибшего теперь составляет 41 человек. На самоизоляции 69.