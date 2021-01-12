АО \\"Сибирская угольная энергетическая компания\\" (СУЭК, основной акционер – Андрей Мельниченко) наградила победителей Межрегионального благотворительного конкурса на лучшую защитную (немедицинскую) маску. Конкурс проводили Фонд \\"СУЭК-РЕГИОНАМ\\" и АНО \\"Новые технологии развития\\"в регионах, где работают предприятия СУЭК, весной 2020 года. Его целью стало обеспечение защитными средствами в условиях дефицита медицинских масок представителей волонтерских организаций, социальных центров, а также вовлечение жителей шахтерских территорий в волонтерскую деятельность. Участие в конкурсе приняли школьники – более 150 учащихся из шести регионов.В Красноярском крае к благотворительной акции присоединились юные жители города Шарыпово, где расположен один из самых молодых разрезов СУЭК – Березовский. Благодаря труду шарыповских школьников защитными средствами были обеспечены добровольцы Красноярского регионального штаба всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе – волонтеры СУЭК передали им свыше 350 масок, каждая из которых – настоящее произведение: при пошиве масок участники конкурса использовали бисер, пайетки, ленты, вышивку и другие дизайнерские элементы.Накануне Нового года самым активным и творческим участникам конкурса СУЭК и Фонд \\"СУЭК-РЕГИОНАМ\\" вручили заслуженные награды: планшеты получили восьмиклассница средней школы № 8 Ангелина Крат, признанная победителем в номинации \\"Лучший дизайн\\", и учащаяся 6 класса школы № 2 Анастасия Пашкова, которая стала автором \\"рекорда\\" по количеству пошитых масок – 170 штук. Подарки и благодарности они принимали в Музее трудовой славы Березовского разреза.\\"Неожиданно и приятно получить такой дорогой подарок за свои старания, еще и в канун Нового года!- поделилась эмоциями Ангелина Крат. - Очень рада, что мои труды так высоко оценили в СУЭК. Побольше бы таких конкурсов, я бы еще раз с удовольствием поучаствовала!\\"\\"О таком подарке сегодня мечтают многие подростки, заказывают у родителей на Новый год. А тут вдвойне приятно, ведь понимаешь, что ты сам заработал его своим трудом, - говорит Анастасия Пашкова. - Огромное спасибо СУЭК за такие конкурсы и за награды!\\"Всего в рамках конкурса школьниками из шахтерских городов и поселков было изготовлено около 3 тысяч немедицинских защитных масок. В Хакасии, например, ими сегодня пользуются подопечные Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и молодежного объединения \\"САМУР\\". В Кузбассе региональный оргкомитет конкурса передал дизайнерские маски в Совет по вопросам попечительства в социальной сфере и в ГИБДД в рамках областной акции \\"Маски против \\"короны\\".