С 11 января все кафе и рестораны могут вернуться к ранее установленному графику и работать с 7.00 и до 23.00. Напомним, в декабре вышел указ губернатора края Александра Усса об ограничении работы - увы, поэтому засидеться поздним вечером с друзьями в кафе и ресторане было нельзя. Но такие меры должны были уменьшить распространение коронавируса.Все новогодние праздники рестораны и кафе работали до 21.00. Что, кстати, спровоцировало ажиотаж - забронировать столик было практически невозможно, все занято. Предприниматели пытались выйти из положения - открывали свои заведения утром на два часа раньше и предлагали гостям завтраки. Теперь ограничения сняты, но не до конца. Многие рестораны, кафе и клубы работали всю ночь, но пока это запрещено. Когда будут сняты эти запреты, неизвестно. Отметим, в новом году проверки в заведениях общепита продолжаются, за отсутствие масок и другие нарушения коронавирусных ограничений посетителям и персоналу будут выписывать штрафы - от 300 000 рублей.