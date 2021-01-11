По данным оперативного штаба на утро 11 января в Красноярске и крае зарегистрировано всего 49 703 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 318 случаев заболевания. Однако в эту статистику не включены закрытые города Зеленогорск и Железногорск, информация по которым передается отдельно.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Тем прироста за сутки снижается и уже составляет 0,6 %. Красноярский край сегодня не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 8-м месте.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 125 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 417. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 606 человек. Суточный прирост заболевших составляет 318 человек. Но и число выздоровевших внушает оптимизм – 500 пациентов выписаны из стационаров. Проведено тестов на коронавирус всего 2 119 442, из них за последние сутки 8 414.Оперативных данных по Железногорску нет. А вот в Зеленогорске картина такова: всего заболевших там 3577, за сутки нет новых случаев. Выздоровевших 3182, за сутки 62. И количество летальных исходов не изменилось – 40 погибших.