Красноярские ветеринары спасли снегиря. Дело в том, что птица получила черепно-мозговую травму. Снегирь врезался в оконную раму, говорят очевидцы. Неравнодушные красноярцы сначала попытались самостоятельно оказать первую помощь, но потом доставили птицу в ветеринарную клинику.Пациенту сразу выписали необходимые препараты против травмы. Сейчас он уже идет на поправку и даже стал клевать корм. А также с удовольствием ест замороженные ягоды и семена. Врачи говорят, это верный путь к выздоровлению. Через пару дней его отправят на свободу в большой мир.Для ветеринаров это обычная практика, в клиники постоянно привозят раненых и больных диких животных, чтобы им оказали помощь.«Живи Снегирушка и радуй людей своим нарядом!» - написали ветеринары в своем паблике в социальных сетях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Красноярске ветеринары провели ювелирную операцию таракануВ красноярской ветеринарной клинике «Лимпопо» специалисты провели еще одну необычную операцию. Спасли самку таракана архимандрита. А что? Каждое божье существо имеет право на жизнь! И, как говорится, здоровье. Вот он, прямо скажем, со стороны ветеринаров настоящий гуманизм. С таким пациентом они имели дело впервые, но операция прошла успешно. (подробнее)