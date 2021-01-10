Якутянка Сардана Ушницкая покорила самую высокую гору Африки – Килиманджаро. Жительница республики делала небольшие отчеты о поездке и восхождении в своем аккаунте в Instagram. Первый пост она разместила в конце декабря, коротко сообщив о том, что 2021 год собирается начать с гор.Отчаянная путешественница и альпинистка решилась на 20-часовой перелет по маршруту «Москва – Греция – Эфиопия – Танзания». Смену климата не иначе как резкой не назовешь. Шутка ка ли, прилететь из 50-градусных морозов в 30-градусную жару.Начало восхождения для Сарданы Ушницкой началось в первых числах января. Впереди была цель, для достижения которой нужны были силы. Отдохнув после перелета северянка двинулась в путь.На шестой день похода Сардана коротко отчиталась:- Акклиматизационный выход на высоту 4,600 метров. Сегодня дошли до третьего базового лагеря. Самочувствие у группы хорошее, местами удовлетворительное. Высота дает о себе знать.Однако прошло четыре дня и якутянка сообщила, что высота взята. На самой высокой горе Африки северянка развернула флаг родной республики, с которым и сфотографировалась. Напомним, высота Килиманджаро 5,895 сантиметров. Сама путешественница описала это событие, как самое тяжелое и продолжительное восхождение, которое теперь есть в ее копилке. Поступок женщины не остался не замеченным пользователями соцсети. В комментариях они писали и на русском и на якутском языках в основном поздравления:- Поздравляю со взятием высоты;- Дана крутышка;- Отличное начало года;- Ты крутая;- Поздравляю. Герой нашего времени.