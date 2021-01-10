Информация по коронавирусу на 14 часов 10 января в Красноярском крае выглядит следующим образом. Зарегистрировано всего 49 703 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 318 случаев заболевания. Больше всего новых выявленных случаев в Красноярске – 845, в Ачинске – 21, в Канске 24.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального Роспотребнадзора. Темп прироста за сутки – 0,6 %. Красноярский край сегодня не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 8-м месте.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 125 контактных людей, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 471. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 606.Проведено тестов на коронавирус всего 2 119 442, из них за последние сутки 8414. Выздоровели всего 45 000 пациентов, 500 – за последние сутки. Общее число погибших – 1857, за сутки. – 15.Что касается закрытых городов, по Железногорску обновленной информации нет. В Зеленогорске всего заболевших 3 577, за сутки 16. Выздоровевших 3 120, за сутки 3. И летальных исходов 40, из которых за минувшие сутки – 1. На самоизоляции находятся 112 человек.