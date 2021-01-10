По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14:00 часов 9 января 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 49385 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В целом выздоровели 44500 человек, умерли 1842 пациента. Темп прироста за сутки – 0,7 процентов.Больше всего заражений за минувшие сутки зарегистрировали в Красноярске - 83 случая. На втором месте Канск, где выявили 20 случаев, на третьем - Ачинск, где выявили 19 случаев.Под медицинским наблюдением на дому находится 7314 контактных человек (+321 за последние сутки, снято с наблюдения – 653).Проведено тестов на коронавирус всего 2111028 (+623 за последние сутки).Жителям Красноярского края напоминают о необходимости надевать маску нужно при каждом выходе из дома. Пожалуйста, пользуйтесь септиком, если нет возможности вымыть руки с мылом. В составе эффективного антисептика должно быть не менее 60–80 процентов изопропилового или этилового спирта.