Информация по коронавирусу на 14 часов 9 января в Красноярском крае выглядит следующим образом. Зарегистрировано всего 49 385 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 317 случаев заболевания. Наибольший прирост в Красноярске – 85, Ачинске – 18, Эвенкии – 16, Балахтинском районе – 15.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального Роспотребнадзора. Темп прироста за сутки – 0,7 %. Красноярский край сегодня не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 8-м месте.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 314 контактных человека, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 321. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 653.Проведено тестов на коронавирус всего 2 111 028, из них за последние сутки 623. Выздоровели всего 44 500 пациентов, 400 – за последние сутки. Общее число погибших – 1 842, за сутки. – 12.Что касается закрытых городов, по Железногорску обновленной информации нет. В Зеленогорске всего заболевших 3 577, за сутки 16. Выздоровевших 3 120, за сутки 3. И летальных исходов 40, из которых за минувшие сутки – 1. На самоизоляции находятся 112 человек.