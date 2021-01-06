По данным оперативного штаба на 14 часов 6 января в Красноярске и крае зарегистрировано всего 48 433 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 320 случаев заболевания. Наибольший суточный прирост отмечается в Красноярске – 89, в Минусинске – 18, в Дзержинском районе – 18, Эвенкии – 21, Шарыпово – 23. Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального Роспотребнадзора.Темп прироста за сутки составил 0,7 %. Край не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и остается на 9-м месте. Количество выздоровевших вновь растет – за сутки выписаны 400 человек, а всего 43 400. Количество летальных исходов за сутки составило 15, всего 1 805.Проведено тестов на коронавирус всего 2 101 427, из них за последние сутки 4 220. Под наблюдением 7 863 человека (+406 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 427 человек, взято под наблюдение 406 человек.Обновленных данных по Железногорску нет. В Зеленогорске ситуация с коронавирусом выглядит так: всего заболевших 3561, за сутки 5. Выздоровели 3057, за сутки 2. И количество летальных исходов за минувшие сутки увеличилось на одного и составляет теперь 39 человек. На самоизоляции находятся 170 горожан.