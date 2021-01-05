Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14.00 часов 5 января. Всего по данным оперативного штаба зарегистрировано 48 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 318 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составили 0,7 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. И сводки не радуют: регион поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 9-м месте. Добавим, что накануне Нового года он находился на 15-м месте.Количество выздоровевших за сутки оказалось меньше, чем заболевших: из стационаров выписаны 300 человек, это на 44 меньше, чем накануне. А заразившихся, напомним, 318 случаев. Количество летальных исходов за сутки составилось 15 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 097 207, из них за последние сутки 5 008. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7884 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 418, снято 450.Наибольший суточный прирост зафиксирован в Красноярске – 91 случай, в Ачинске – 24, в Назарово – 19.Информация по закрытым городам: в Зеленогорске 14 новых заболевших за сутки, а всего 3 556. Выздоровели 6 человек, всего 3 055. Количество летальных исходов не увеличилось – 38 человек.