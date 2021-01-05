Сразу же после новогодних каникул передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий» (Поезд здоровья) вновь отправится работать в районы края. За несколько лет он стал очень популярным и востребованным у жителей сел, где нет «большой медицины», а, значит, консультации высококлассных специалистов из краевого центра очень востребованы.Добавим, что это – это совместный проект ОАО «РЖД» и Ппавительства Красноярского края.В передвижной поликлинике размещены клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения. Оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, лаборатория, перевязочная и аптечный пункт.Приём ведут узкие специалисты – хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог и другие. Причем все – бесплатно. Нужно только иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.Итак, в свой первый рейс в 2021 году Поезд здоровья направится по восьми станциям Пировского, Енисейского, Бирилюсского, Большеулуйского, Ачинского районов края. График работы – с 8.00 до 18.00 часов.- Большая Кеть – 15 января;- Пировская – 16-17 января;- Абалаково – 18 января;- Лесосибирск – 19-22 января;- Малая Кеть – 23 января;- Суриково – 24-26 января;- Кытат – 27 января;- Тарутино – 28 января;Приемы ведутся с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер, пациентам необходимо надевать маски и перчатки, держать социальную дистанцию и оставаться дома при появлении признаков вирусного заболевания.