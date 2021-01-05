По данным оперативного штаба на утро 5 января в Красноярске и крае зарегистрировано всего 47 795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 319 случаев. Темп прироста за сутки составил 0,7 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшее количество случаев отмечено в Красноярске – 78, Ачинске – 22, Богучанском районе – 21, в Кежемском и Новоселовском районе – по 19 случаев за минувшие сутки.Добавим, что в общую статистику не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск, данные по ним собираются отдельно.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 916 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 411. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 746. Проведено тестов на коронавирус всего 2 092 199, из них за последние сутки 1 300.Выздоровевших к утру 5 января – 42 700 человек, за сутки 344. Количество летальных исходов 1775, за сутки 15 за сутки.Информация по Зеленогорску: всего там зафиксировано 3 542 случая заболевания, за сутки 11 новых. Выздоровели 3049 человек, 33 – за сутки. Количество летальных исходов всего с начала пандемии – 38 человек.