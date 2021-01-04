Сотрудники ГИБДД В Красноярском крае помогли мужчине, который провалился под лед. По предварительной информации, сообщение о происшествии экипаж ДПС в составе майора полиции Юрия Лобанова и лейтенанта полиции Антона Поликарпова получил от таксиста. Водитель рассказал, что на выезде из Железногорска женщина просит оказать помощь ее супругу. На тот момент было известно, что мужчина не мог самостоятельно передвигаться.- Автоинспекторы отправились к мест у, указанному водителем такси. На окраине города в лесу на встречу правоохранителям шла супруга пострадавшего. Она рассказала, что вечером вместе с мужем они выгуливали собаку в лесном массиве. Питомец убежал вниз к реке Кантат, и муж последовал за ней, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.Пострадавший пробирался по глубокому снегу и бурелому, не заметил, как вышел на тонкий лед и провалился. Он смог выбраться из воды, но сил, чтобы дойти до дороги, у него уже не было. Сначала ему пыталась помочь супруга, Однако из-за сильного мороза и промокшей одежды он не мог самостоятельно передвигаться.Прибывший экипаж спустился к реке. Мужчину нашли в 100 метрах от дороги. К тому моменту он уже провел на морозе в мокрой одежде почти час. Сотрудники ГИБДД вынесли его на руках к машине и вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.