По последним данным на 14 часов 4 января в Красноярском крае зарегистрировано всего 47 795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 319 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7961 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 411 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2092199, из них за последние сутки 1300.- Красноярский край не поменял позицию в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 12-м месте. По данным на вечер 3 января 466 пациентов выписаны из стационаров. Количество летальных исходов - 20 за сутки, - рассказали в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.Всего по состоянию на 4 января 2021 года в Хакасии с начала пандемии зарегистрировали 17988 случаев заболевания, в том числе 1417 среди детей. За прошедшие сутки подтверждено 95 новых случаев заболевания, из которых 90 случаев с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии и пть бессимптомных случаев. Статистика по населенным пунктам: 44 – в Абакане, по 10 случаев в Саяногорске и Черногорске, по пять – в Таштыпском и Аскизском районах, по четвре – в Усть-Абаканском, Бейском и Ширинском районах, по три – в Сорске, Алтайском и Боградском районах.