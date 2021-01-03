По последним данным на 14 часов 3 января в Красноярском крае зарегистрировано всего 47476 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 320 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8251 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 420 человек.Проведено тестов на коронавирус всего 2090899, из них за последние сутки 112. Тестирование практически прекращено. Для сравнения: обычно за сутки в крае делают 10-11 тысяч тестов.- Красноярский край сегодня не поменял позицию в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 12-м месте. Сегодня в регионе выявлено на 3 случая коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее - 320 человек заболели. 466 пациентов выписаны из стационаров. Количество летальных исходов - 20 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.В соседней Хакасии за минувшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 155 человек выздоровели. В целом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 893 случаев инфицирования COVID-19. В Хакасии зарегистрирована смерть еще пяти пациентов, имевших лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19, - это женщины в возрасте 57, 89 и 90 лет и мужчины 62 и 84 лет. По данным на 3 января общее число зарегистрированных в республике летальных случаев – 259.За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 150 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 613 (10,8%) без клинических проявлений.За сутки подтверждено 504 летальных случая.